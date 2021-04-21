內地字節跳動（ByteDance）旗下的短片分享平台TikTok，被指非法收集數百萬計英國及歐洲兒童的私隱數據。前任英格蘭兒童事務專員朗菲爾德（Anne Longfield）和一名12歲匿名女童向倫敦高等法院提出集體訴訟，向TikTok追討數十億計英鎊賠償。TikTok發言人回應稱，指控缺乏根據。

質疑出售資料牟利

朗菲爾德稱，所有在2018年5月25日或之後使用TikTok的兒童，其電話號碼、照片和影片等私隱資料，可能在未經合適同意下被TikTok母企字節跳動非法收集，質疑TikTok出售這些資料牟利，賺取數以十億計的廣告費。朗菲爾德指控，TikTok未經充份保安措施，完全不公開何人能瀏覽這些兒童資料。今次控方提出天價索償，一旦勝訴，每名受影響的兒童將獲得數以千計英鎊賠償。

TikTok發言人否認指控，表示：「私隱和安全是TikTok的頭等大事，我們擁有穩固的政策、程序和技術協助保護所有用家，尤其是我們的年輕用家。我們認為指控是缺乏理據，將堅決採取行動。」根據資料，目前歐洲約有1億名TikTok用戶。

字節跳動2019年被美國聯邦貿易委員會（FTC）罰款570萬美元（約4,425萬港元），成為FTC在兒童私隱案件中開出的最大罰單。

Skynews