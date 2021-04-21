曾於前年8月在香港機場的反送中集會遇襲的《環球時報》記者付國豪，雖然事後被內地網民捧成「英雄」，更獲《環球時報》頒發10萬元人民幣（約12萬港元）獎金。不過，他的父親付成學近日在網上表示，因為以兒子目前收入「很難在北京有一間屬於自己的安身之所」，所以付國豪目前已離開北京，同時離開任職近三年的《環球時報》。不過相關帖文被網民狠批「買不到房是因為不夠努力」，讓付國豪一夕間從「英雄」變成「廢青」。

付成學形容，這決定對30歲的兒子而言是一件「痛苦且無奈」的選擇，除了上述經濟原因外，年老的雙親「也無法允許這個獨子在北京漂泊，對於父母的眷顧與牽掛是他最重的心病」，不過他未有透露兒子去向。付成學亦提到兒子前年在香港機場遇襲一事：「2019.8.13成為了歷史，《環球時報》成為了過去，而他（付國豪）的目標不會失去，他的腳步依然堅實。」

網民︰沒能力怪國家

不過，相關帖文在網上曝光後隨即被網民群起批評：「奇怪了，自己沒能力就怪國家」、「沒有屈服於香港黃暴，卻倒在了北京戶口與住房面前」。《環球時報》總編胡錫進曾指，付國豪的「收入一直不高，租房住，屬於典型『北漂』」，當他獲得獎金後，同事亦曾開玩笑指：「希望這10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦」。

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