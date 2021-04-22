包括瑞典時裝品牌在內的H&M的多個國際時裝品牌，早前因關注新疆人權問題暫停採用新疆棉花，惹來中國官方及民間抵制。曾被瑞典民主黨列為「不受歡迎人物」，甚至要求瑞典政府發驅逐令的中國駐瑞典大使桂從友，日前接受瑞典電視台訪問，談吸中瑞關係時，繼續「戰狼」上身，指中國人權事業不斷取得進展，14億中國人民滿意，「外方有甚麼資格和理由不滿意」。

桂從友在訪問中表示，中瑞兩國沒有歷史恩怨，沒有地緣政治衝突，沒有現實利益衝突。雙方有超越意識形態、社會政治制度差異，在互利共贏的基礎上發展友好合作關係的成功經驗。兩國在雙邊、地區和國際問題上有廣泛共同利益。中瑞應聚焦共識，管控分歧，從兩國和兩國人民的根本利益和願望出發，推動中瑞友好合作關係健康穩定發展。

桂從友強調，人權是全人類的共同價值。在中國共產黨和中國政府的領導下，中國人權事業不斷取得進展。14億中國人民滿意，外方有甚麼資格和理由不滿意？！桂從友建議，那些批評中國人權狀況的瑞方人士多關注本國種族歧視、嚴重社會犯罪、貧富差距等問題，這是他們要好好反思和解決的問題。

桂大使還就瑞典少數政客、媒體、學者等涉華錯誤言論闡明了中方原則立場，敦促他們客觀報導中國。

中國駐瑞典大使館微信公眾號

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