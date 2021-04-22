台灣與帛琉4月1日展開台帛旅遊氣泡，首發團爆滿，雖然後勁不繼，但仍無阻台灣與其他國家或地區商討進一步開放旅遊安全圈，觀光局長張錫聰表示，目前越南、關島、菲律賓、馬來西亞、新加坡和夏威夷都很積極與台灣洽談，能否成功則要視乎雙方經過評估風險後的信任程度。台灣觀光局又表示，香港旅發局本周亦有派人來拜會，就旅遊氣泡交換意見。不過香港旅發局則回應《蘋果》指，台灣觀光局本星期舉行聯誼聚會，但香港旅發局駐台北辦事處未有派人參加，否認雙方有討論旅遊氣泡事宜。

張錫聰說，大部份亞太地區國家和地區都有興趣跟台灣商討旅遊氣泡，有些是由外交部門負責、有些則是與旅遊部門商談。本星期亞太各國駐台北旅遊代表都來到觀光局，其中越南、關島、菲律賓、馬來西亞、新加坡、夏威夷態度都很積極。張錫聰指，開啟旅遊氣泡的關鍵在防疫，如果對風險評估互相有信任，事成機率就高。

觀光局稍後補充，今個星期拜會觀光局的代表名單包括香港旅遊發展局、馬里亞納觀光局、帛琉觀光局、法國旅遊發展署、關島觀光局、阿曼駐台商務辦事處、日本青森八戶市代表、非洲駐台辦事處、馬來西亞觀光局、菲律賓觀光部、泰國觀光局、西班牙商務辦事處共12個單位，都是針對旅遊氣泡交換意見。

對於台帛旅遊氣泡成效不佳，4月21日出發的團僅得2名旅客。張錫聰指台帛泡泡目前還在磨合期，有地方需要檢討。不過，由於4月底到5月有連假，加上暑假快到，後續詢問旅行團的熱度比較高，旅遊業者亦看好。

至於會不會放寬檢疫規定，張錫聰則說還要觀望，因為台帛氣泡是台灣民眾在全球疫情下第一次出去，檢疫措施需要最嚴苛，但如果團友回來時所有檢測都是陰性，帛琉又一直是零確診，隨時可以檢討相關檢疫措施。

《聯合報》／台灣《蘋果新聞網》

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