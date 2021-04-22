中興通訊原工會主席、副總裁何雪梅在2015年至2017年期間，積極幫助員工理財，揚言能夠得到高額回報，結果有約9,000人受騙，甚至有高層亦將自己錢財交由何雪梅打理。最終公司在審計工會財經中發現問題，檢察機關於2017年7月立案調查，最終何雪梅因犯集資詐騙逾21億元人民幣（下同，約25億港元）、挪用資金及職務侵佔罪，數罪並罰，判刑20年。判定書又透露，在案件被立案的同一日，何雪梅曾服食大量藥物企圖自殺。

何雪梅不單是中興的高層，同時在微博上亦擁有30萬粉絲的KOL，不停宣傳自己參與的公益活動，主要是關注山區貧困孩子和老兵。她又經常發佈自己丈夫和孩子的照片，營造家庭幸福的假象。但後來何雪梅被揭發早已和丈夫簽署離婚協議書，亦有資深的中興員工爆料，指何雪梅冷漠無情，有同事去世，員工向工會申請體恤金，贈予去世員工的家人，結果何雪梅僅用200元（約239港元）打發。外界更用「中興郭美美」來形容她。

案情披露，何雪梅在2015年初至2017年3月擔任中興通訊公司工會主席期間，通過其微信公眾號、「何粉俱樂部」、個人微博、微信群、QQ等途徑發佈集資信息，聲稱可用自己的資源帶領員工獲取理財收益，又訛稱自己的合作伙伴很厲害，高調宣揚自己的人脈和資產，讓大家放心跟着她投資。結果兩年間，何雪梅累計募集資金21.19億元，出資的人數多達8,800人，當中除中興通訊公司員工外，還有中興通訊公司控股公司、參股公司、關聯公司、外部合作單位人員、外部人員等。

何雪梅將所募集資金用於購買高風險的信托理財產品和投資房地產，以及用來買賣股票、歸還所挪用公司資金、償還個人債務、侵吞轉移至境外等。不過何雪梅投資大多都失利，單是在股票巿場就蝕了7,800萬元（約9,336萬港元）。於是何雪梅又繼續募集新資金，用來歸還到期集資本金和利息。她又指使他人銷毀賬目，註銷銀行卡等，去掩蓋犯罪事實。

另外，何雪梅亦被指挪用工會下屬公司3.9億元（約4.7億港元），以及利用工會主席的身份侵佔中興通訊310萬元（約371萬港元）。

中興通訊最終在2017年上半年審計工會財務過程中發現問題，同年6月控告何雪梅等人挪用資金、職務侵佔，偵查機關於7月11日立案偵查。

判決書顯示，何雪梅在同日在醫院搶救，她稱自行服食50片安眠藥。出院後，何雪梅表示願意到公安機關配合調查，即日下午被公安帶走。

深圳市中級人民法院於2020年4月作出判罰，指何雪梅犯集資詐騙罪，判處有期徒刑15年；犯挪用資金罪，判處有期徒刑7年；犯職務侵佔罪，判處有期徒刑6年。數罪並罰下，何雪梅被判囚20年，以及遭沒收2,000萬元（約2,394萬港元）財產。

而何雪梅尚未向近4,000名受騙人清還約9億元（約10.8億港元）的理財資金，則全部由中興通訊墊付。

《中國基金報》／AI財經社

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