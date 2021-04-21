據中國民間權益組織「民生觀察」發佈消息指，雲南昆明維權人士徐昆的家屬日前收到律師轉發的法院判決書，得知徐昆已被當局以尋釁滋事罪判刑兩年。

59歲的徐昆是中國民間「玫瑰團隊」成員。「玫瑰團隊」由湖北創始人、知名民運人士秦永敏創辦，不少關心中國人權問題的公民都加入這個群組裏，發表對社會問題的看法。但秦永敏2018年7月遭當局以顛覆國家政權罪判刑13年，現關押在湖北潛江廣華監獄。此後，數十名關注「玫瑰團隊」的人士陸續被警方約談。

曾聲援反送中

徐昆長期在網絡上建立QQ群，做人權民主轉型演講主持人，多次在網上支持被抓捕的人權捍衞者，以及參與秦永敏開庭的聲援活動等。2019年又在社交媒體轉發逾千條推文，聲援香港「反送中」運動，又批評中共已故領導人李鵬與六四屠城有密切關係。

「民生觀察」譴責雲南昆明當局，以徐昆的網絡言論實施打擊報復、構陷入獄。據悉，徐昆從2019年8月17日被抓捕至今已近兩年，期間當局超期羈押不開庭，嚴重違反相關法律程序。直至去年12月23號在雲南昆明開庭，家屬只接到電話通知，沒有開庭通知傳票。該案於今年4月8日經雲南昆明法院宣判；4月19日，律師才收到法院判決書。

民生觀察