內地的「十四五」規劃，將人工智能、量子信息、集成電路等列為前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。在中共總書記習近平日前視察後，北京清華大學今日成立「集成電路學院」，目標是「瞄準『卡脖子』問題，加快培養集成電路緊缺高層次人才」。可是，分析認為內地集成電路的問題，不止人才，設備水平的差距、研究項目的產業應用，仍與外國，特別是美國有很大差距。

北京清華大學表示，該校從1956年在無線電系設立了半導體專業後，一直演變，及後增加微電子學研究所、微電子與納電子學系及北京未來芯片技術高精尖創新中心，一直都是內地培養集成電路人才的中流砥柱，這些系院在過去5年，七成畢業生都投入集成電路產業和科研前線。

該校表示，在中美科技角逐日益激烈的情況下，集成電路行業成為實現科技強國、產業強國的關鍵標誌，該校認為，在內地集成電路產業快速發展，「整體實力顯著提升，設計和製造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平」。今日公佈成立的集成電路學院，目標是進一步融合相關優勢學科，對集成電路的核心技術攻關創新，加快領軍人才的培養。

內地的統計指出，截至2019年內地從事集成電路專業的人員約有50萬人，按以2020年內地集成電路產業有1萬億元人民幣（約1.19萬億港元）的產值計算，行業最少需要70萬從業員，可見目前人才的缺口相當之大。

然而，內地與外國的差距仍然相當之大。台灣經濟研究院產經資料庫研究員劉佩真曾發表分析文章，認為中國半導體產業的問題除了一直只靠向外國企業挖角，引進高階人才外，中國半導體設備和設備零部件與國外的差距仍然相當之大，應用材料亦是被美國企業主導。

與此同時，內地的集成電路企業多是研究EDA（電子設計自動化）及FPGA（可編程邏輯陣列）等核心關鍵晶片，但這些項目都缺乏產業面應用，亦沒有底層晶片核心架構，這與美國企業的競爭仍相當之大。

即使是內地企業想挖走外國企業的高階人材，但在中美科技戰的陰影下，多少外國人仍有到中國工作的意願，成為疑問。

新浪網／上海第一財經

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