【貶損形象】去年出獄的上海前首富周正毅，日前筵開多席慶祝60歲生日，六名當紅的上海東方衞視主持人到場致辭賀壽，詎料這觸動到上海當局的神經。上海廣播電視18日發聲明指「加強對主持人參與社會公眾活動的管理，確保不再參與與個人身份和形像不符的社會活動。」據傳，上述人等及當晚的主持人已被禁出鏡，有人甚至被列入黑名單。

周正毅本月18日於上海外灘萬達瑞華酒店舉行壽宴，同晚還舉行微商品牌「花界」的發佈活動。舞台正中央置有「不忘初心 回歸本色」及「周正毅先生生日晚宴」字樣，出席者板上簽名，猶如影視盛會。多名男女在台上集體亮相，逐一發言，周正毅則身穿黑白格子襯衣、窄身西裝，忙着跟到賀者合照，內地著名影星左小青也現身賀壽。

用「公子」稱呼周

東方衞視六名知名主持人，陳蓉、倪琳、戴劉菲、房海燕、程雷和朱楨亦有到場賀壽，逐個對周正毅「祝福」。台上女主持笑言今次東方衞視「傾巢出動」，該台的春晚「也只不過是這個陣容」。東方衞視當家花旦陳蓉在台上表示：「我是剛剛認識周公子，雖然是周公子的新朋友，但已成為（他）好朋友的陳蓉。」倪琳隨即接過咪，稱認識周已有23年。之後上台的戴劉菲稱，與周認識得較遲，卻是一見如故；房海燕則說是今年才認識周。他們全都用「周公子」形容周正毅。

程雷更是「世界仔」上身，稱在上海灘不認識周正毅是說不過去的，他自己知道周正毅20多年，但上個月才認識他，也說明自己現在混得「上檔次」。不過，不少網民卻批評，他們身為東方衞視的「門面」，卻對富商諂媚，實在有損形象。

非壽宴主持 否認收出場費

有知情人士公開了上海廣播電視台（東方衞視的上級機構）的聲明。聲明指出，六名主持人均指受邀出席壽宴，非為壽宴擔當主持，同時否認收取「出場費」。聲明最後指出：「上海廣播電視台將進一步調查事件，並要求各頻道盡快約談涉事主持人……同時切實加強對主持人參與社會公眾活動的管理，確保不再參與與個人身份和形象不符的社會活動。」

隨後再有知情人士發佈了一張微信截圖，陳蓉、倪琳、海燕、程雷和朱楨不准出鏡；壽宴主持人高源更被列入上海廣播電視台的「出鏡出聲黑名單」，「不得參與台集團包括各頻道新媒體任何節目、活動，以前參與的節目一律不得安排重播，新媒體端一律下架處理」，卻未見戴劉菲的名字。

這張截圖未能確定真假，內媒分析幾位主持人的事業會否受到影響，目前還說不準，但這件事也給予業內一次警告，「主持人對這些場合是應該避嫌的」。

據內地企業調查網站「企查查」顯示，壽宴內宣傳的微商品牌「花界」為上海花界優品，該公司由杭州騰大電子商務全資控股。花界從事為化妝品零售及批發等消費類業務，未知周正毅與花界的關係。

微博/《蘋果》記者