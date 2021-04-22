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中美角力｜美軍指中國持續擴建東非軍事基地 碼頭可容航母成隱患

4小時前
吉布堤的軍事基地是解放軍於海外的首個駐點。（資料圖片）

中國國家主席習近平一再強調中國永不稱霸，但在國外的軍事擴張活動仍然備受關注。美國軍方就留意到解放軍於2017年進駐東非國家吉布堤（Djibouti，亦稱吉布地）建造的第一個海外軍事基地目前仍持續擴建，新蓋的碼頭規模未來或可容納多艘航空母艦，認為是美國的一大隱患。

美國非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）20日在聯邦眾議院軍事委員會作證表示，中國在非洲斥巨資興建許多關鍵基礎設施，其勢力已無所不在，亦反映出中國解放軍在海外及海上的力量。

湯森又透露，中國軍方在非洲其他國家亦正尋求建立海軍與空軍基地。眾議院軍委會共和黨籍副主席羅傑斯則指出，中國的軍事基地距離美軍基地僅數英里之遙，令人憂心，美方應在當地及非洲繼續投入資源，以應對中國挑戰。

2017年8月1日，中國於非洲國家吉布堤設立首個軍事基地，中方當時聲稱，成立基地是要好好地實踐中國的國際責任和義務，以及保護國家受法律保障的利益，並不是尋求軍事擴張。除中國外，美國、法國及日本在吉布堤都有軍事基地，不過早前有報道指，中國有一萬駐兵在吉布堤，是美軍人數的兩倍。

另外，中國持有吉布堤超過70%的債務，有意見認為這會威脅後者的主權，擔心吉布堤像斯里蘭卡般因未能償還貸款，而把港口控制權轉移給中國公司的下場。

Insider／《自由時報》

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吉布堤美國海軍軍事基地解放軍航空母艦
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