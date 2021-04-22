「白雲山的板藍根一喝，口罩就不用戴」？廣州醫藥集團有限公司（以下簡稱「廣藥集團」）董事長李楚源，日前在博鰲亞洲論壇上發表的這一番誇大柀藍根功效的言論，不僅引發爭議，更有可能成為虛假宣傳的鐵證。

4月19日，博鰲亞洲論壇舉行期間，由郎酒獨家冠名的「博鰲新浪財經青花郎之夜暨第一財經&新浪財經戰略合作簽約儀式」也在博鰲舉行。

身兼廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事長李楚源在儀式上發表演講，在擦中國工程院院士鍾南山鞋的同時，再次將板藍根與抗疫聯繫起來。他說：「我們在抗疫裏面，大家知道有四座大山，在武漢有火神山、雷神山，廣州還有兩座大山，鍾南山和白雲山，白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴，所以我今天來沒戴口罩的，中藥確實起到很大的作用。」

然而，就在前不久，中疾控在國務院聯防聯控機制發佈會上就指出，「我國家現階段常態化防控工作還要繼續堅持外防輸入、內防反彈的各項措施。無論是否接種疫苗，在人群聚集的室內或封閉的場所仍然需要繼續佩戴口罩。」

而有關板藍根可以抵抗病毒的言論亦非首次出現。去年10月13日，鍾南山在「粵澳呼吸道病原體新藥聯合研究中心」第四次理事會白雲山板藍根澳門轉化研討會暨合作簽約儀式會上說：「聯合研究團隊系統開展了一系列南藥抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑制藥效。」隨後便有一篇題為「白雲山複方板藍根對新冠有效」的文章廣泛流傳，引發民界瘋搶板藍根，各大藥房甚至出現缺貨的情況，作為板藍根主要生產商的白雲山股票則急升，10月16日白雲山A股收盤直接漲停。

但鍾南山說的「顯示出體外抑制藥效」與最後證明有治療效果還有很長的距離。此後，白雲山發公告澄清，卻並未明確否認板藍根藥效。及至10月23日，鍾南山現身回應稱：「複方板藍根，而非板藍根，在實驗室有抗新冠病毒作用，這離體內有效還很遠，白雲山藥廠作為『內行人』應很了解，但（其中）有人斷章取義。」

當時，白雲山此舉被質疑涉及股價操縱。據白雲山公告，白雲山及下屬子公司、合營企業中僅有白雲山和黃公司生產和銷售板藍根產品，白雲山和黃公司為白雲山持股50%的合營企業。

事隔半年，關於板藍根可以抗疫的言論再引發討論，遭網民聲討。白雲山近日股價也沒有明顯增長，20日，白雲山A股的收盤價為27.69元人民幣，出現0.5%的輕微下跌。

有內地律師指，「板藍根一喝，口罩就不用戴了」這一言論，在目前的科學認知中，很明顯是對板藍根效用、用途的虛假宣傳，易引發不明真相的老百姓誤解。有內地媒體表示多次嘗試聯絡廣藥集團求證，惟電話一直未能打通。

另有內媒指，這次也非李楚源第一次發表驚人話語。在2017年12月的《財富》國際科技頭腦風暴大會上，李楚源就曾表示，喝其旗下出品的王老吉能延年益壽，「據國家863計劃研究結果，喝王老吉可延長壽命大約10%。」

在2018年的博鰲論壇上，李楚源又吹了一波自家的的偉哥產品，他說：「金戈已從藥品變為老百姓需要的情趣用品。」更早之前，李楚源還表示：「怕上火，喝王老吉；怕沒用，吃金戈。」

ZAKER新聞／鳳凰網財經

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