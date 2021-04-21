被稱為台灣「護國神山」的半導體巨企台積電，其已退休的創辦人張忠謀昨指，大陸的半導體製造業至少仍落後台積電五年以上。對於台灣如要尋找另一個「護國神山」，他坦言困難。

難找下個「護國神山」

張忠謀昨日在一個論壇就「珍惜台灣半導體晶圓製造優勢」發表演說，他指出台灣在這領域的優勢是人才，本地大量工程師、技工都仍然願意投入製造業，相反美國的從業員不少改以投身研發、金融等領域。雖然目前美國政府對半導體行業提供補貼，但張忠謀認為補貼只是短期，很難彌補生產成本高的競爭劣勢；至於大陸的補貼政策雖然由來已久，但在半導體領域仍不是台灣的對手。綜觀全球發展，他指出南韓才是台積電的對手，因為對方的製造優勢與人才都跟台灣狀況相近。

尋找台灣下一個「護國神山」方面，張忠謀分析指假如「護國神山」的定義是對全世界重要，台灣又有高市場佔有率的行業，則首先要找到台灣有潛在優勢又對全世界重要的行業，其次是要有創新產品或商業模式以及已經經營多年，因此他坦言要找到另一個「護國神山」實在困難。他最後寄語，半導體製造是一個攸關民生、經濟、國防的重要產業，也是台灣首個在世界競爭得到優勢的行業，「這優勢得來不易，守住亦不易，希望政府、社會、台積電本身要努力守住」。

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