中國國家主席習近平晚上應美國總統拜登邀請，以視像方式出席領導人氣候峯會。他表示，「青山就是金山」，保護環境就是保護生產力，改善環境就是提高生產率，各界都應要像保護眼睛一樣保護自然和生態環境，推動形成人與自然和諧共生新格局。他重提今年1月公佈的行動方案，表示中國會爭取在2030年前碳排放達峯、2060年前實現碳中和。

習近平表示，保護生態環境，不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，要按照生態系統的內在規律，統籌考慮自然生態各要素，從而達到增強生態系統循環能力、維護生態平衡的目標。

習近平又稱，生態環境關係各國人民的福祉，必須充份考慮各國人民對美好生活的嚮往、對優良環境的期待、對子孫後代的責任，探索保護環境和發展經濟、創造就業、消除貧困的協同增效，在綠色轉型過程中努力實現社會公平正義，增加各國人民獲得感、幸福感、安全感。

習近平稱，治理環境要堅持以國際法為基礎、以公平正義為要旨、以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系。要攜手合作，不要相互指摘；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信。他表示，發達國家應該展現更大雄心和行動，同時切實幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力和韌性，為發展中國家提供資金、技術、能力建設等方面支持，避免設置綠色貿易壁壘，幫助他們加速綠色低碳轉型。

對於中國的目標，習近平表示，中方將生態文明領域合作作為共建「一帶一路」重點內容，發起了系列綠色行動倡議，採取綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等一系列舉措，持續造福參與共建「一帶一路」的各國人民。

他重提今年1月公佈的2030年前碳排放達峯行動方案，他聲稱這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當，和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策。中國承諾實現從碳達峯到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。

新華社

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