【本報訊】上海前首富周正毅曾吒咤一時，但其後接連捲入中銀香港前總裁劉金寶貪腐案，及被指牽涉到中共權鬥的上海社保基金案（陳良宇案），周兩度入獄，被囚近20年。本港廉政公署昨日向本報證實，周正毅涉嫌觸犯串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪行，目前仍在廉署網站「被通緝人士」欄目。

2000年初，周正毅如日方中，涉足房產金融等多個行業。2002年，他透過與伴侶毛玉萍關係密切的劉金寶，輕易從中銀香港獲得21億港元貸款，再用15億港元，收購擁有22億現金的建聯通（後易名上海地產），當時抵押品竟然尚未完成收購的建聯通股份。他憑着財技，獲得大量現金，得以向上海銀行還債。

買通幹部 整個監獄裝冷氣

劉金寶後因貪污下台被判死緩，周正毅的貸款一併曝光。周2004年因涉嫌虛報註冊資本和操控證券交易價格，在上海被判監三年，但也無礙他主持公司董事會，更有傳他買通監獄幹部，替整個監獄安裝冷氣。

2006年8日，他出獄僅僅三個月，就被上海當局調查其在囚期間的特殊待遇，並再次因「協助調查」而失去自由。翌年，上海檢察院指他與上海社保基金案有關，並因行賄、挪用資金等多項商業罪。

時任上海市委代理書記韓正針對「擾亂經濟秩序」的周正毅表態：「一定要堅決依法查辦，讓其在上海無立足之處」。結果，周於2007年一審被判囚16年。