（新增影片）南韓近日一宗消費糾紛，竟演變成外交風波，涉事者更是比利時駐南韓大使的中國妻子。事件激發南韓民眾不滿，甚至聚集到比利時駐韓大使館前抗議。南韓外交部昨日更約見比利時駐韓國大使館副大使，建議比利時大使館積極配合調查。惟消息指，大使夫人腦中風入院，要待康復後始可配合調查。

據南韓《韓聯社》與《朝鮮日報》報道，事發在本月9日下午2時許，地點於首爾龍山區某服裝店。據店方透露，當時一名大媽入到店內看服裝，試穿幾件衣服後未有購物便離開。店員懷疑大媽故意換上店內的服裝後，未付款便離開，另一名女店員追上前並詢問對方。

據女店員說法，大媽語言不通，但又擔心冒犯對方，故客氣用英文說：「不好意思（Excuse me），抱歉（Sorry）。」要求對方出示衣服的標籤，以確認是否是店內的衣物。後來女店員發現大媽並未偷竊，遂向對方道歉及返回服裝店。

大媽後來怒氣沖沖折返，直接到櫃台與女店員理論，之後更拍打對方後腦及出手掌摑，其他員工即時報警。據報，女店員半張臉被打致紅腫，可見大媽出手之重。

事後大媽被起底，原來是比利時駐韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）。消息指，相雪秋現年63歲，出生於中國，後來與外派到中國的萊斯寇河認識後，兩人相戀結婚。萊斯寇河在2018年被外派南韓，相雪秋也一同前往，相雪秋本身也以道教養生操專家的身份，教授太極拳。

根據《維也納外交關係公約》，外交官及其家屬被賦予免於逮捕或拘禁的身體不侵犯特權，和刑事管轄權等特權，有許多南韓人認為，相雪秋有可能不配合調查，也很難受到處罰，引發南韓人的憂慮與眾怒。南韓外交部也決定，在檢視警方調查結果後，將對比利時大使館提出正式抗議，要求防止類似事件再次發生。南韓外交部也發聲明指出，希望相雪秋能出面道歉，平息眾怒。韓國外交部21日約見比利時駐韓國大使館副大使，建議比利時大使館積極配合調查大使夫人毆打服裝店員工一案。

不過，比利時駐南韓大使館證實，相雪秋因為腦中風住院。但比利時大使館也強調，只要相雪秋恢復健康，就會配合警方調查。

韓聯社／《朝鮮日報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）