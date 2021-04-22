台灣中山科學研究院（中科院）周四（22日）晚上在台東成功鎮基翬漁港試射導彈，軍事專家研判應該是測試天弓三增程型導彈，導彈升空所產生的強光劃破夜空，約20秒後消失眼前，有民眾更高呼「快撞到月亮了」。中科院以往試射各種導彈，尤其是雄風三增程型和天弓三增程型導彈時，解放軍的情報船經常會出現在蘭嶼外海，惟這次罕見未有現身，軍方研判可能是受到颱風舒力基接近影響。

台灣農委會漁業署早前發出的射擊通報，中科院將分別在本月22日至29日的其中4天，晚上約7時40分在東南部海空域進行火砲試射，危險範圍包括綠島、蘭嶼及花蓮海空域。

中科院網站資料顯示，天弓三型武器系統為陸基型地對空防禦系統，是中科院自行研製。這系統主要防禦飛機、巡航導彈、反輻射導彈及短程戰術彈道導彈等威脅；並依戰情需求可發射天弓一型與二型導彈。有中科院退休人員表示，天弓三增程型是將弓三的射程高度從45公里增程到70公里，提升反導彈攔截效能。

內地42款書包驗出有毒

新華社周四（22日）引述深圳市計量質量檢測研究院的檢測結果，指現時在市場流通的82批次學生書包樣本中，有42批次被驗出有毒化學物質「短鏈氯化石臘」，含量介乎0.007%至9.5%，其中25批次樣本的含量更超出歐盟有關法規限制要求之0.15%，不合格率約30%。

該研究院的工程師馮岸紅表示，書包伴隨着學生的整個讀書時代，學生幾乎每天都會接觸書包，午休時甚至會枕着書包入睡；而從研究數據可以看出，書包中所含的短鏈氯化石蠟具暴露風險，可經呼吸道等途徑進入人體，繼而對學生的健康造成損害。中國農業大學副教授朱毅則指出，附在書包上的短鏈氯化石蠟在室溫環境下會慢慢揮發，還可於大氣環境中遠距離遷移，具長遠影響。

氯化石蠟的用途廣泛，常被用作增塑劑添加在塑料材料中，以增加製成品的柔韌度，同時有助產品塑形。氯化石蠟按照碳鍊長度可分成短鏈、中鏈和長鏈，其中短鏈、中鏈氯化石蠟具有一定的生物毒性，通常碳鏈越短毒性越強。而由於氯化石蠟成本低廉性價比高，不少書包原料生產商會在生產過程中直接添加短鏈氯化石蠟。

內地現時未有對書包含短鏈氯化石蠟有任何規定，報告建議相關部門應將短鏈氯化石蠟納入監管，訂立相關檢測方法，並要降低在書包中的有毒物質含量，從源頭上嚴格限制其添加使用，儘快找出及開發對環保無毒害的代替品。

台北松山警分局遭7人闖入破壞

台北市松山警分局49歲體能技術教官楊忠蒞，上周五（16日）凌晨酒後返回分局，後來他在路口聽到有民眾喧嘩，於是高聲喝止，不料引起對方一行7人不滿並追趕他打算理論，楊忠蒞見狀逃回分局躲避。由於事發時楊忠蒞身穿便服，對方不知其身分，有2人更衝入警局，其中1人玻壞值班台上的電腦屏幕。事後警方被質疑未有拘捕滋事的民眾，有基層警員在Facebook爆料才令事件曝光。

松山分局長林志誠周四（22日）回應事件，指已對楊忠蒞不當行為予以記過一次，並調警備隊警員，不再擔任教官。至於其餘涉事的7人亦坦承錯誤，寫下悔過書，並願意向分局致歉及賠償損壞螢幕的費用。

綜合報道

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