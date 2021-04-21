日本與美國早前發表的聯合聲明中罕有提及台灣，令台日友好關係引起外界關注。台灣有立委則發現日本駐台代表泉裕泰的名片中，頭銜為「大使」，引起日本駐台外交官員升格疑雲。

引起外交官升格猜疑

1972年日本與台灣斷交後，僅以民間組織的形式派駐外交人員到台灣，職稱為「代表」，並不使用「大使」、「公使」這類正式外交官銜。惟民進黨立委鄭運鵬周二（20）晚間在facebook發文指，泉裕泰的名片上，頭銜全稱為「公益財團法人日本台灣交流協會 台北事務所代表」，但正中央寫着「大使 泉 裕泰」。他在貼文中問道：「我之前沒有注意到，日台交流協會代表從以前職稱就是『大使』了嗎？是從換新LOGO、新名片開始？」泉裕泰有派駐多國的外交經歷，日本台灣交流協會的官方網站上，泉裕泰的頭銜仍為「代表」。而據台媒報道，有網友指出日台交流協會 今年3月時發出的感謝狀，泉裕泰的頭銜亦是印為「代表」。

此外，陸委會主委邱太三接受台媒專訪時表示，正處理中資利用「人頭」來台投資的問題；目前會針對個案申請投資計劃中的代理人機制，加強律師及會計師的責任。他又提到，中國的假訊息已升級為「準軍事」行為。

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