台灣正面臨73年來史上最嚴峻乾旱，中南部成重災區，苗栗、台中開始制水，而到底何時雨來解旱，成為全民關注的問題。截至周三（21日）晚上10時，台灣已有11座水庫的蓄水率在20%以下，其中7座更不足10%，台南的白河水庫已歸零。台灣中央氣象局長鄭明典在Facebook上表示：「水庫效能操到接近極限了！」期望周四（22日）午後對流降雨，為水庫補充存量。

根據水利署資料，截至周三（21日）晚上10時，全台灣有11座水庫存水率在20%以下，包括新竹寶山水庫16.3%、台中石岡壩15.9%、南投霧社水庫12%、高雄阿公店水庫15.3%；其中7座的蓄水率更不足10%，包括台南曾文水庫9.6%、苗栗永和山水庫5.6%、新竹寶山第二水庫5.9%、苗栗明德水庫9.7%、苗栗鯉魚潭水庫6.7%、台中德基水庫3.7%、白河水庫0%。

供水形勢嚴峻，台南市政府宣佈，從下周一（26日）起暫停洗車業、游泳池及水療業等高耗水性營業場所的供水，並針對一般用水戶及小商家祭出百萬節水獎勵，希望民眾更積極節水。

不過，水庫存量能否有進賬，還是要看何時降雨。中央氣象局表示，周三（21日）天氣乾燥，僅東半部地區以及大台北東側山區有局部降雨，其他地區天氣還是晴到多雲穩定，中南部山區有局部午後短暫陣雨。

超強颱風舒力基預計周四（22日）至周五（23日）最接近台灣。《三立新聞台》氣象主播吳德榮表示，根據預測，下周日（25日）起台灣會進入「比較容易下雨」的情況，然後進入梅雨季。氣象局則預料，周四（22日）至周六（24日）午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

鄭明典周三（21日）在Facebook上表示：「水庫，辛苦了。水庫效能操到接近極限了！」並指出今日天氣乾燥，「明天看看能不能來點午後對流」，為水庫補充水分。有網友留言稱「真的擔心」、「期待雨水！」、「其實蓄水量這麼低，根據以前所學的，那個壩體的形變差很多，不知道未來會不會疲勞破壞」。

台灣《三立新聞網》／台灣《中時新聞網》

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