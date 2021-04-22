內地部份茶葉被炒至天價，有不法之徒就想魚木混珠，將新生產的茶餅包裝成名貴老茶餅平價推銷，上海執法部門3月察覺有異，最終搗破一個售賣假冒知名品牌普洱的集團，拘捕11人，檢獲假冒普洱茶餅逾10噸，真貨的市場價值高達18億元人民幣（下同，約21.5億港元）。

有問題的茶葉是透過一間叫「歐紅誠意茶葉商行」的網店出售，市面上知名品牌的普洱茶餅由數萬元甚至數十萬元不等，但網店的售價卻僅由200到800元（約239至958港元）不等，比如最有名的一款2003年400克班章生態茶「六星孔雀青餅」，市場價一度超過100萬元（約120萬港元），該網店的售價卻僅為200多元。且名貴茶餅出廠量極少，但這家網店卻聲稱能大量提供。

今年3月，上海市公安局長寧分局察覺網店有異，調查期間又發現網店還在網絡拍賣平台上架多款茶餅，每次拍賣競價都很激烈，讓人覺得熱門茶餅有價有市，但仔細比對，發現出價用戶的網絡用戶名字極為相似，實際上是疑犯為促銷炒高競投價。經鑑定後，網店出售的茶餅包裝方式與正貨不符，在材質、主版面印刷要素、主體色彩還是字體文字標籤上，均與正貨有差異，確認是假冒註冊商標的產品。

警方在掌握足夠證據後收網，3月8日起，在廣東、雲南等地拘捕姓歐、姓曹、姓梁等疑犯共11人，搗毀10個製造假茶葉的工場，亦檢獲冒牌普洱茶餅10多噸，假冒侵權包裝紙兩萬多張，以及印刷套板、塑封機等大量作案工具。

曹姓疑犯供認指，他原本在雲南經營茶廠，2019年下半年起仿造名牌普洱茶餅的包裝棉紙和內頁，將自家茶廠生產的新茶餅包裝成名貴老茶餅，售出的茶葉逾200萬元（約239萬港兀）。為了讓新茶在短時間內加速發酵，呈現出接近老茶的狀態，疑犯還不定時用噴水壺向茶餅噴水，所以本案中查獲假冒茶餅的倉庫陰暗潮濕，極容易滋生細菌。

目前，姓曹和姓歐等9名疑犯已被逮捕，其餘2人被採取刑事強制措施，案件在進一步偵查中。

中新社

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