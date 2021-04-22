內地有不少網紅經常拍片炫富，借被網民批評而「上位」。其中一名網紅「大LOGO」就常在抖音上發佈短片炫富，曾經花逾1萬元人民幣（下同，約1.2萬港元）剪頭髮，又入住一晚7.5萬元人民幣（約9萬港元）的總統套房，近日遭官媒《人民日報》及新華社點名批評，指他「展示紙醉金迷的內容腐化社會風氣」。「大LOGO」事後將涉事影片刪除並道歉，而其最新上載的影片則是在路邊食麵。

「大LOGO」在抖音上名為「大LOGO吃垮北京」，擁有超過2,700萬名粉絲，短片大部份以體驗昂貴食物、住宿、服務為主題，有時亦會與內地明星合作，實測對方經營的餐廳，例如杜海濤和吳昕的火鍋店、黃曉明的烤肉店等。而他最近就曾上載「在7.5萬元的某酒店總統套房住一晚是甚麼體驗」的影片，並詳細介紹房間內的陳設，當時有網友留言指：「你睡一晚總統套房的費用頂我們農村7年的收入。」

另外，「大LOGO」亦曾拍片稱在海南三亞一間理髮店，「剪一次頭髮就要花費1萬元」，同樣引起網民熱議。官媒《人民日報》後來於上周三（14日）發表題為〈7.5萬住一晚「總統套房」啥體驗？短視頻炫富為哪般？〉的文章，點名批評「大LOGO」，指他「一味追求流量，社會責任『靠邊站』，頻繁展示的紙醉金迷內容腐化社會風氣」。

文章又引述浙江傳媒學院講師蘇倩倩的分析，指炫富內容準確抓住受眾的獵奇心理，「從傳播心理學上看，此類短片主要滿足受眾的金錢崇拜、代入感和窺探慾」，並指炫富短片會大行其道，除了因為能「帶貨」賺大錢，亦與其不容易觸碰法律、暴力、色情等短片平台的審核紅線。

新華社亦表示：「如今，各類短片平台充斥着大量以奢侈生活為賣點的『炫富』短片，奢靡之風越演越烈。你看香車美女、紙醉金迷，我要粉絲關注、點讚留言，進而代言帶貨，『收割』流量……這股奢靡之風該管管了！」

「大LOGO」事後於上周六（17日）發表回應，稱拍片的初衷「僅僅是給大家分享一種體驗，並沒有想引導大家去消費那些過於昂貴的東西」，並強調「之後會更加謹慎的選擇視頻題材，呈現更優質的內容……對媒體給出的意見和建議，虛心接受並表示感謝，並希望大家能夠隨時督促」，並將涉事的短片刪除。

至於其他經常上載炫富影片的網紅，近日亦紛紛將有關的影片刪除。而根據「大LOGO」最新的影片，可見他蹲在路旁食一碗20元人民幣（約24元）的麵。

新浪微博／《人民日報》／新華社

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