周正毅一生起伏跌宕，早年他是上海地痞，亦曾走水貨，直至認識富婆毛玉萍，周才靠這位「貴人」進軍商界變身百億富豪。

周正毅1961年生於當時被視為工人與流氓集中地的上海楊浦區，父親是工人，母親經營小餛飩檔兼賣香煙幫補家計。小學文化的周17歲輟學，成為棚戶區地痞，他先在工廠任職月薪僅30元的會計，後又做過倉管及賣餛飩。80年代他假借留學到日本走私生髮水，有傳因在咖啡店英雄救美，助一名被調戲的香港女子脫身，獲對方出資600萬港元讓他經營餐廳等生意。

80年代末回滬後周又與毛玉萍相好。毛當時已身家千萬，在香港累積大量人脈。1994年二人創立有銀行公關食堂之稱的「阿毛燉品」，名噪一時。他們因而結識眾多上海政商界人物，亦從此踏足資本市場，一時風光無限。

累緋聞女友楊恭如被摑

他曾以8,600萬港元購入渣甸山萬呎獨立屋，與香港富商劉鑾雄為鄰；周亦有多位緋聞藝人女友，其中包括楊恭如，楊因此被一名女性公然掌摑並大罵：「你敢搞我老公！」

周入獄後，毛玉萍在香港亦被捕，至2008年毛出獄後生活仍舊奢華，曾大晒特製五星紅旗款Hermès手袋，出入名流聚會。她兒子婚宴時，賭王四太梁安琪等都是座上賓。

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