印度主流媒體早前踢爆，海底撈在加拿大溫哥華的分店，在總公司要求下每桌安裝2個閉路電視鏡頭，拍到的影片還會回傳至中國備份。事件引發私隱被洩風險。隨後，台灣分店亦被揭同樣遍佈閉路電視鏡頭，較大規模的分店甚至有上百個，惟官方未有回應閉路電視所拍下的資料是否回傳到大陸。台灣海底撈直至昨晚才發出聲明稱「不會在台灣以外地區備份」，不過網民卻不信有關解釋，質疑大陸總公司要求索取資料，台灣分店根本不能拒絕。

台灣海底撈昨晚在官方facebook發表聲明，台灣海底撈公司昨日強調，相關設備用以保障消費者用餐權益與安全，避免服務不周、改進服務品質，影像均遵守台灣法規，從未進行影像辨識、分析之用，所得影像不會有任何額外保存行為，「從未且將來也不會在台灣以外地區備份」。

不過網民對解釋並不賣賬，有人認為因為害怕，「所以自己不會吃」，有人提出海底撈應公開閉路電視鏡頭的數量；惟亦人網民提出，認為自己無做壞事，毋須擔心被監視。

其實，早於今年2月，海底撈被指在北京大部份分店的包廂內，都裝有閉路電視鏡頭，全程紀錄消費者的一言一行，引發網民爭議。海底撈的媒體中心人員回應內媒時，表示「為保障消費者用餐安全」，各分店都會安裝監控設備，包括在包廂裏，同時，海底撈也「注重保護顧客隱私」，有相關的監控管理制度、流程，亦通過技術手段強化管控，保障消費者權益。

網民意見：

MoMo Fun：還是會有人去吃的 不用擔心生意 但我是不會去吃了 因為我害怕

Wei Lin：陳秋汝 中國總公司要求要看監視器 台灣這裡可以拒絕嗎

李勞霸：先公佈一家店多少支監視器吧！說不定比銀行還多，不反對監視器，但數量應該不多的

莊士展：去海底撈吃火鍋，又不是去做壞事，有什麼好怕被「監看」的！

黃瀛儀：還好吧~保障彼此

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