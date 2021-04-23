近年，內地掀起「直播帶貨」熱潮，營業者透過網絡向網民直銷貨品。近日國家互聯網信息辦公室、公安部、商務部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局等七部門聯合發佈《網絡直播營銷管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），下月25日起施行。其中，《辦法》提出直播營銷人員和直播間運營者應年滿16歲，更禁止虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等等造假行為。

國家互聯網信息辦公室有關負責人表示，《辦法》旨在規範網絡市場秩序，維護人民群眾合法權益，促進新業態健康有序發展，營造清朗網絡空間。《辦法》除了要求運營者、營銷人員要年滿16歲外，同時要求不得發佈虛假或者引人誤解的信息，欺騙、誤導用戶；營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品；虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等數據流量造假等。此外，《辦法》亦要求不得含有違法和不良信息，不得以暗示等方式誤導用戶，例如直播間運營者賬號名稱、頭像、簡介；直播間標題、封面；直播營銷人員着裝、形象等。

人民網

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