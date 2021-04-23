北京798藝術區創辦人受查

北京知名文創區「798藝術區」創辦人，京七星華電科技集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，北京798文化創意產業投資股份有限公司董事長王彥伶涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

56歲的王彥伶為北京人。1986年大學畢業後被分配到國營第798廠磁鋼分廠從事研發工作，1998年任國營第798廠金屬磁粉心分廠分廠長。

2000年後，798廠等6間工廠因國企改革整合為七星集團。王彥伶在798廠重組時，利用空餘廠房投入藝術園區的創建及相關產業發展，目前已成為馳名中外文化創意產業園區，是北京市城市文化地標之一。

常瑋平妻控陝西公安栽贓

法廣網報道，陝西維權律師常瑋平妻子陳紫娟日前向陝西省公安廳黨委書記徐大彤、常務副廳長曾嵐寄出控告信，指控寶雞市、高新區兩級公安局辦理常瑋平案件時違法取證。

陳紫娟表示，「我所知道的是警方對常瑋平純屬栽贓陷害……在北京，廣州，深圳等地尋找一些認識常瑋平的人……強迫他們念一些已經準備好的筆錄並且在上面簽字，上面的內容純屬捏造，比如說，常瑋平的原話是現在沒有律師證，甚麼事情也做不了，但是到了他們的筆錄中卻成了『常瑋平說，遇到一些挫折，但是我們必要氣餒，必須團結起來反對共產黨』。硬是要把常瑋平打造成一位反黨分子。」

茅台總工程師落選中國工程院院士候選人

中國工程院網站今（23日）發佈消息，經中主席團審議2021年院士增選有效候選人名單，557名有效候選人中，曾引發輿論關注的茅台總工程師王莉並未在列。2月9日，貴州茅台集團宣佈王莉入圍中國工程院增選院士名單，爭議隨即四起，更調侃其為「白酒院士」。官媒稱釀酒行業很難代表「科技興國」的戰略方向，對於評選標準，應慎之又慎。

東航客機起飛後遭鳥擊

中國東方航空公司昨晚一架由重慶往山西太原市的客機，起飛後不久遭鳥撞擊，令駕駛艙的擋風玻璃出現裂紋，被迫折返起飛機場。

內媒周五報道，東航一架波音738客機起飛後約30分鐘，返回機場。有乘客引述空姐稱，客機在空中遭鳥擊。航空公司其後安排乘客住宿一晚，然後改乘早上8時許起飛的航班。東航重慶營業部員工表示，班機遭受鳥擊後順利返航，機上當時有128名乘客。

綜合報道

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