大陸解放軍在台灣周邊動作頻頻，引發美國關切，台灣抵禦共軍進犯的能力亦備受關注。台、美多名專家敦促台灣加強為軍事衝突未雨綢繆。而加強防衞的重點之一就是美國對台軍售，目前台灣正向美國爭取購買空軍AGM-158遠距對地導彈，但美國國務院發言人對是否有意出售低調避談，只是重申美國對台承諾堅如磐石，並有能力抵抗任何危及台灣的武力行動。

《華爾街日報》周四（22日）報道，沒有迹象顯示大陸近期會對台動武，但美方多名官員警告台海爆發衝突的機率升高，特別是北京近年打擊香港民主運動，展現大陸可在不受國際社會強力反彈的情況下維護自身權威。而根據五角大廈數據，大陸多年來增加軍事支出後，軍事預算是台灣25倍。

2019年卸任的台灣前參謀總長李喜明說，台灣必須加強投資水雷、導彈快艇、可攜式火箭彈發射器等軍事裝備，提升類似游擊戰的作戰能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不願表明中共武力犯台時美國會怎麼反應，延續美國政府長期以來為防止衝突而保持的模糊態度。美國一些外交政策專家敦促華府更明確承諾在中共對台動武時介入，五角大廈也在研究假設中國封鎖或攻擊台灣時會如何反制，選項包括出兵、派遣海軍艦艇、發射導彈攻擊。

另外，台灣亦爭取向美國購買武器去加強軍力，台國防部戰略規劃司長李世強早前表示，目前正爭取向美國購買空軍遠距對地導彈AGM-158，又指台美溝通渠道暢通正常。AGM-158導彈屬半匿蹤遠距空對地導彈，射程達370公里，可大幅強化F-16V戰機的遠距對地攻擊能力。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周四（22日）在記者會上多次被問到美方是否有意出售AGM-158導彈，他都未有正面回應，只重申美國對台承諾堅若磐石，有助維護台灣海峽與區域和平穩定。在美國長年政策，例如「台灣關係法」等，都反映美方有能力抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動。

另外，台灣年度漢光演習今日（23日）展開，演習歷時8日7夜，是史上最長，亦是台灣國防部首度將解放軍犯台時，台灣軍方在台澎防衞作戰能「撐過一周」作為設想。國防部表示，會假設敵情威脅最嚴苛的境況，模擬各種攻台的可能行動，去進行演習。

國防部長邱國正3月在立法院答詢時說：「自己的國家自己救，人家多少天來，這不在我們考慮之內。我們一直在強調『你要打多久我陪多久』。」

中央社／《華爾街日報》／台灣《蘋果新聞網》

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