去年11月，北京昌平區小湯山鎮九華農業科普示範園發生強拆事件，當局指示數百名黑衣人闖入小區強拆，令小區全毀，有業主事後在廢墟中露宿抗爭。自由亞洲電台報道，21日晚上，副鎮長隆吳隆禮率領手持防暴盾牌的便衣人員，驅趕留守者，其間有業主被人毆打致肋骨折斷，甚至被扒光上衣，一度神智不清。

被毆打的業主張蒙事後表示，當日十多名便衣人員均拒絕表明身份，其中六、七人手持盾牌，其他人企圖制服他。

張蒙稱，便衣人員在副鎮長前，扒掉他的衣服後毆打他，其手臂、胸部及背部留下很多傷痕，導致肋骨骨折，一度失去意識。便衣人員擔心張蒙有生命危險，便召來救護人員，及通知留守園區的另一名業主。警察和救護人員到達時，便衣人員已離開。

天光時，其他業主和張蒙家人趕到現場。目前，張蒙與僅存的四、五戶業主仍留守在小區廢墟中繼續抗爭。

根據北京昌平區政府在官方網站公佈的信息，今年3月3日，小湯山鎮各級官員曾召開過一場「疏解整治促提升專項行動部署會」，會上，「副鎮長吳隆禮部署了轄區全年拆違控違工作」。去年發起強拆的書記王紅敏則在會上鼓動「全鎮上下務必要有直面問題的決心和勇氣……以決戰決勝的姿態確保高標準、高質量的完成目標任務。」

自由亞洲電台

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