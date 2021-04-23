上海巿金山區昨日（22日）下午一間廠房起火，焚燒約12小時才獲得控制，至今早7時仍未撲熄。大火導致8人失蹤，其中6人為廠房工作人員，另外2人為前赴救火的消防員。經過消防員搜救後，8人均已找到，經現場醫護人員確認，已無生命體徵；其中兩名消防救援人員是在搜救被困人員過程中犧牲。

從網上片段可見，發生火警後現場升起大量黑煙，有建築物被大火吞噬，排氣管道被燒到斷開。

火警發生於金山區林盛路171弄116號的一間企業廠房，廠房是屬於勝瑞電子科技（上海）有限公司，主要生產電子產品配件。下午1時30分，廠房突然失火，上海市應急聯動中心接報後，立即調派消防員到場。

截至昨晚11時，大火仍然未撲熄。救援指揮人員指出，因為現場情況非常複雜，加上火場面積較大，增加救援工作的難度，需要通過在外圍把火勢控制住。

到今日（23日）凌晨1時許，內地傳媒表示，火勢已被控制，但仍然大量濃煙冒出，在距離事故廠房1公里外，仍能聞到刺鼻的氣味，而現場救援車輛亦超過30輛。

上游新聞／澎湃新聞

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