「一帶一路」又再受挫。澳洲外長佩恩（Marise Payne）周三（21日）表示，澳洲政府已取消維多利亞省與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議。中國駐澳洲使館發言人表示强烈不滿，批評澳洲的決定是「針對中方的又一無理挑釁行徑」。外交部發言人汪文斌則形容澳洲的行為是「政治操弄」和「無理行徑」。

澳外長︰非針對特定國家

佩恩宣佈，決定取消四項不符澳洲外交政策，及對外交關係不利的政策，其中兩項為維多利亞省與中國在2018年及2019年簽署的「一帶一路」合作協議，另兩項涉及伊朗和敍利亞。中國駐澳洲大使館同日聲明强烈反對有關決定；又稱澳洲進一步損害雙邊關係，「搬起石頭砸自己的腳」。汪文斌昨表示，「一帶一路」是「互利共贏的好事」。他批評，澳洲聯邦政府嚴重損害兩國互信；又形容對方「開歷史倒車，性質惡劣」。佩恩稍後回應時强調，澳洲只是確保外交政策一致，非針對特定國家。

除經濟擴張，中國海外軍事活動亦引人注目。美國非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）在聯邦眾議院軍事委員會表示，中國在非洲斥巨資興建許多關鍵設施。其中包括在東非國家吉布堤建造的新碼頭，或可容納多艘航空母艦。有眾議院議員指，中國軍事基地距美軍僅數英里，美國需設法應對。美軍戰略司令部亦警告，中國的新一代核設施，或可大量生產可用於製造核武的鈈元素。

Insider/《自由時報》