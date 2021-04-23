兩岸疫情最新數字：大陸昨日（22日）新增19宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為上海5宗，廣東5宗，雲南3宗，浙江2宗，重慶2宗，四川2宗。大陸累計確診90,566宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,086宗，死亡個案11宗。

深圳市政府新聞辦昨日舉行「五一」疫情防控專場發佈會。會上，深圳市衛健委副主任常巨平表示，現階段，國家建議優先用同一類型、同一廠家的疫苗打完2針。如果遇到特殊情況，例如疫苗供應不上，或者去了外地出差，找不到相同廠家的疫苗打第2針，這時也可以用相同類型、不同廠家的疫苗完成第2針接種。換言之，第1針打北京生物，第2針打北京科興，是沒問題的，因為它們都是同一類型的新冠病毒滅活疫苗。如果不想「溝針」，則可等新的供貨。

常巨平指，根據國家衞健委發佈的指引，滅活疫苗兩劑之間的接種間隔應21天，第2劑應在56天內盡快完成。國家只是建議在56天內，不是強制規定。不是說過56天就沒效果。

《南方日報》今天報道，引述常巨平說話，截至4月21日，當地疫苗累計接種了471.3萬劑次，有391.5萬人接種，數量居全省第一。惟報道沒有細分接種首劑和第2劑的人數，未知人數是否有重疊。

網上資料顯示，2019年底，深圳的常住人口為1343.88萬人。如果按照這個3年前的人口計算，深圳的疫苗接種率為29.1%。

阿聯酋赴華遊客被揭篡改檢測報告

中國駐阿聯酋大使館微信公眾號發出通報，近日，大使館在審核赴華乘客健康碼時發現3名中國人，私自篡改阿布扎比檢測機構出具的抗體檢測報告結果和數值，上傳假報告企圖騙取健康碼。行為違反中國防疫法規和阿聯酋有關法律，給同航班其他乘客的健康安全帶來重大風險。大使館已將三人篡改檢測報告情況通報國內相關部門及阿有關機構，並對三人採取相應懲戒措施。

國家衞健委／中央社/澎湃新聞網

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