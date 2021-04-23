獲減刑出獄的上海前首富周正毅周日（18日），高調於當地一間5星級舉辦60歲生日宴。現場影片隨後流出，除了親朋戚友，更爆出6名東方衞視知名主持人到場賀壽。事件迅速發酵。最近不少大V爆料東方衞視多位知名主持人被拉入「黑名單」，暫時不得參與任何節目錄製，還有一份疑似內部文件流出，點名包括當日出席周正毅生日宴的程雷、陳蓉、朱楨、房海燕、倪琳、戴劉菲、高源七人。

除高源外，其餘六人均是電視台簽約主持人，消息一出，網友即紛紛圍觀。網友到不同平台六名主持人賬號求證，惟各人均未有回應，他們每個人的賬號更新頻率不一，其中朱楨更新最為頻繁，但最後一次更新也是在兩天前，還是一條幫其他明星宣傳的微博，其評論區懷疑已被刪貼。

不少鮮會更新微博的主持，網民仍繼續留言。其中陳蓉最後更新微博是在2月25日，但網民仍在其舊貼文留下評論，「就刪評拉黑，自欺欺人唄，你最在行了」。另一名主持人程雷已經近一年時間沒有更新微博，最後一條還是平台自動發的生日動態，下方卻有人開罵。程雷的短片平台上，網民就在評論區留言，當中包括有人寫下「風骨」二字，兩個字意思盡在不言中。

周正毅生日宴風波後，上海廣播電視台曾發出聲明，有指各人是受邀出席，當日並未收取任何酬勞，當日受邀主持人均坐在同一枱，高源提出集體上台向周福賀，各人才集體上台。

綜合報道

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）