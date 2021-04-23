女死者爬至門口不支死亡，遺下長長血迹。
台灣台南發生槍殺案。一名男子疑破門槍殺與其有債務糾紛的女保母，然後再自轟身亡，兩人均頭部中彈，腦漿外溢而亡。案發時，屋內有尚有女保母照顧的三名2至3歲幼童，他們未有受傷，但被恐怖情景嚇得失控嚎哭。
案發於台南善化區一處民宅，警方調查指，受害女子姓張（55歲），是一名保母，行兇男子姓鄭（47歲），是一名工程承包商。鄭男2018年承包張女一宗興建工程，但工程延誤，張女拒付95萬元新台幣（下同，26.2萬港元）尾款。事件鬧上法庭，鄭男敗訴，取不到工程尾數外，還要賠償16.4萬元（約4.5萬港元）違約金予張女。鄭男之後多次到張女家騷擾。
今早10點55分，鄭男駕車到張女家後爆發爭執。警方指，案發時，張女家的門是反鎖，鄭男持鐵鎚破門闖入，以改造槍射擊張女頭部，張女一度企圖爬出屋外求救，最終不支氣絕於門口，現場遺下一條長長血迹。
鄭男行兇後，再舉槍自轟頭部身亡。屋內3名受託育的幼童雖無受傷，但嚇到大哭。
事後，警方在鄭男汽車上發現一本筆記本。據了解，內容涉及工程內容及款項，以及心中不平，並有「同歸於盡」字句。
台南地檢署對此指出，兩人死因尚待進一步解剖釐清。
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