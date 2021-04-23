台灣台南發生槍殺案。一名男子疑破門槍殺與其有債務糾紛的女保母，然後再自轟身亡，兩人均頭部中彈，腦漿外溢而亡。案發時，屋內有尚有女保母照顧的三名2至3歲幼童，他們未有受傷，但被恐怖情景嚇得失控嚎哭。

案發於台南善化區一處民宅，警方調查指，受害女子姓張（55歲），是一名保母，行兇男子姓鄭（47歲），是一名工程承包商。鄭男2018年承包張女一宗興建工程，但工程延誤，張女拒付95萬元新台幣（下同，26.2萬港元）尾款。事件鬧上法庭，鄭男敗訴，取不到工程尾數外，還要賠償16.4萬元（約4.5萬港元）違約金予張女。鄭男之後多次到張女家騷擾。

今早10點55分，鄭男駕車到張女家後爆發爭執。警方指，案發時，張女家的門是反鎖，鄭男持鐵鎚破門闖入，以改造槍射擊張女頭部，張女一度企圖爬出屋外求救，最終不支氣絕於門口，現場遺下一條長長血迹。

鄭男行兇後，再舉槍自轟頭部身亡。屋內3名受託育的幼童雖無受傷，但嚇到大哭。

事後，警方在鄭男汽車上發現一本筆記本。據了解，內容涉及工程內容及款項，以及心中不平，並有「同歸於盡」字句。

台南地檢署對此指出，兩人死因尚待進一步解剖釐清。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線（多種語言）︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線（24小時精神健康熱線諮詢服務）：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： www.openup.hk

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）