英國外相藍韜文周三（21日）宣佈，英方將削減95%對華資助至約90萬英鎊（約970萬港元），並將預算重心轉移至非洲及印太地區，決定獲跨黨派議員支持。

將預算放在非洲印太

藍韜文當日公佈其2021-22年度「海外發展援助」資助分配，並計劃將英國對華援助從1,800萬英鎊（約1.9億港元）減少至大約90萬英鎊，集中在中國人權及開放社會項目。至於節省下來的資金將會有策略地在非洲及印太區運用，以及盡量提高英國在非洲的影響力。

英國工黨議員柴萍恩表示歡迎，更對於英國仍在援助中國感到十分意外，又指相信英國納稅人更願意把有關撥款用作協助面臨人道危機的國家，而非世界第二大經濟體（中國）。保守黨議員西里亦指中國較英國富有，且有較多國防開支，歡迎英方削減對華資助。

中國過去曾是世界最大的受援國之一。有統計指，中國在1979年至2003年所接受的外國官方援助金額達1,072億美元（約8,319億港元），當中日本近40年間共為中國提供了2,900億人民幣（約3,518億港元）的經濟援助，佔全球對華援助六成以上。緊隨日本之後的德國、法國、英國、美國等國過去亦曾連年對華援助，中方對此則一直相對低調，不過各國自2010年起亦已陸續削減對中國的經濟援助。

Politico