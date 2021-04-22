再有接種中國製COVID-19疫苗後的死亡個案。一名旅居中國的南韓女子，周一在上海接種中國製的COVID-19疫苗後出現不適，三天後被發現在家中身亡。目前尚未確定其死因是否與接種疫苗有直接關聯，但相關消息引發當地南韓居民不安，不少人取消接種計劃。

曾現異常反應

據上海僑民社區和南韓駐上海總領事館等消息，昨天上午，一名40多歲的南韓女子被發現在家中身亡。據悉，死者生前並無長期疾病，周一在上海同仁醫院接種中國國藥集團研製的COVID-19疫苗，其後出現惡心等異常反應。當地警方稱暫時未有證據顯示涉及他殺，死者家屬認為死因可能和接種疫苗有關。

韓聯社早前報道，南韓駐上海總領事金勝鎬是首位接種中國國產疫苗的韓國外交官。去年底，金勝鎬赴上海上任，今年2月，他曾表示對中國研發的COVID-19疫苗有信心，如兩國政府讓有意願的居華韓國人團體施打疫苗，自己也會毫不猶豫接種。

本月9日，南韓駐上海總領事館網站發佈照片，顯示金勝鎬在上海華山醫院，率先接種中國藥企研製的疫苗。上月29日開始，根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，上海政府將當地適齡外籍人士納入中國國產疫苗接種範圍，費用為每劑100元人民幣（約119港元）。

韓聯社