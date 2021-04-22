【本報訊】內地近年對維權律師的打壓有增無減，當中曾經聲援「12港人案」盧思位律師的維權律師陳科雲，周二晚（20日）在廣州散步時，突遭數名不明人士襲擊，他認為事件不排除與當局想把他趕離廣州有關。

疑當局想把「負擔」趕走

據陳科雲接受本報訪問時指，自己與妻子當晚在家附近散步時，數名陌生大漢突然表示想「聊一下」。當時自己明言拒絕後，感覺情況可疑的妻子於是透過手機錄起現場情況。對方這時竟企圖向妻子施襲，自己於是上前制止，最終被對方痛毆。

事後他接受醫院檢查，證實身體多處被毆傷、數根肋骨骨折及右眼重傷等，目前需按時到醫院覆診，警方雖已受理案件，但調查並不積極。他認為事件或與當局想把他趕離廣州有關，因為自己過去的維權經歷已被廣州當局視為「不穩定人物」，於是當局想把他趕回老家湖南，把「負擔」趕走。

不過，他強調自己不會屈服，「要不把我打死，要不把我抬走」，又指自己會繼續在維權這條路走下去，特別是目前國內人權狀況越來越退步，如果退縮的話，情況只會更差。

此外，歐洲律師協會近日致信中國國家主席習近平，呼籲釋放目前被扣留的維權律師常瑋平，以及對曾協助「12港人案」的維權律師任全牛，重新審視當局過去對其釘牌的決定。任全牛回覆本報時指，感謝歐洲同行的聲援，希望他們繼續關注中國社會法制文明的發展。