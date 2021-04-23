台灣有7歲童學習柔道時，遭師兄及教練連續「撻」逾20次，影片顯示男童曾經求繞，但教練以為對方「詐死」，強行拉起再「撻」7、8次才停手。男童最終昏迷送院，搶救後呈腦死，可能變成植物人。據悉，涉事教練曾為獄警。

腦死男童的黃姓父親表示，兒子兩周前才到台中一間私人柔道館學柔道。他展示掌握的兩段事發影片，指兒子周三（21日）學柔道時，遭一名年紀較大的師兄以過肩摔方式摔倒在地，黃童勉強跪地爬起後哭喊：「我的腳、我的腳！」另一段影片，則是年紀較大的男童再次將黃童摔倒在地，黃童這次趴在地上無法起來，還有2名小朋友在旁看着，一名身穿柔道服的婦人經過，卻未有理會。

黃父指控，涉事何姓教練當日指示該師兄和兒子對練，兒子被摔20次，其間不斷求饒，但何教練以為兒子在裝，又連續摔了他7、8次，兒子最終不支，臉色發白昏迷。

陪同黃童到道場的親人見狀，覺得不對，趕緊上前查看，其他家長也幫忙報警將孩子送院。黃父說，兒子到院時，院方檢查出兒子腦部有血塊，當天手術後就宣佈腦死，就算救活，也可能是植物人。

黃父向台灣《蘋果新聞網》指出，「孩子何其無辜，他今年才7歲，只是單純地想要去學習柔道」，影片中他已在求饒，竟然還下如此重手，送到醫院時已經腦死，報了案2天，卻遲遲拿不到報案三聯單（警察受理報案人刑事案件時要製作的文件，作為民眾刑事報案紀錄、證明之用。）。」黃父氣憤地表示，教練剛開始說是男童自己撞到頭，後來才坦承有叫師兄摔男童，他自己也有摔，至今仍未曾去過醫院。

轄區分局表示，21日深夜接獲醫院通報，昨（22）日前往醫院訊問男童父母親，今（23）日將報案三聯單送交，並無違反程序及延誤，至於涉案的男教練坦承曾多次摔男童，經偵訊後依過失傷害罪移送，至於是否另有學員涉案？還待進一步調查釐清。

涉事柔道館今日已鐵門深鎖，門口還張貼一張寫着「暫停練習」公告。

台中一名柔道教練透露，何姓教練曾任台中監獄法警，因學過柔道、對柔道有興趣，退休後在台中市多個柔道館指導學生，與台中市柔道委員會關係良好，他更是2019年台中市運會柔道比賽裁判兼技術委員，何姓教練教導學生，除了代售柔道服，據他所知並未收取學費，「他平時教學還算熱心，沒想到會發生這種意外！」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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