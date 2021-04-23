中國雷公太極創辦人魏雷，2017年與MMA（綜合格鬥）格鬥狂人徐曉冬比武時，僅僅20秒便遭擊敗，成為各界的熱議話題。近日，魏雷稱被6人圍毆受傷住院，惟有知情人士爆料當日是1對1單挑，而且起因是魏雷違規使用健身器材，被健身教練阻止，魏雷不服而大打出手。魏雷與對方對打時，更在不敵時咬傷對方乳頭。

搜狐體育報道，本月19日，46歲「雷公太極」掌門人魏雷自稱在成都某健身館被6名健身教練圍毆，事後住院治療，「由於掙脫絞殺造成頭部缺氧，頭暈惡心，兩天沒吃飯，體重掉了三公斤」。

隨後，有知情人士曝料，事件起因是魏雷在該健身會違規使用健身器材，一名20多歲健身教練出來制止。魏雷不服，雙方發生口角後大打出手，「就是1對1，不存在魏雷說的6打1。儘管是1對1，魏雷還是輸了。」

據指，魏雷被這位20多歲健身教練按倒在地，魏雷打不過人家，竟用牙齒咬對方胸部。當時魏雷報了警，目前警方正處理此事。網上更流傳一張據稱當日教練受傷的醫生證明，其中寫道「右側乳頭被咬傷致破潰及右則乳頭缺如」。

台灣《蘋果新聞網》

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