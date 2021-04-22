中共總書記習近平應美國總統拜登邀請，以視像方式出席領導人氣候峯會，官方新華社在公佈其發言全文時，增加了「歡迎美方重返多邊氣候治理進程」、各國要「重信守諾，不要言而無信」等表述，晚上中國外交部副外長馬朝旭舉行記者會，強調氣候變化問題，不應用作地緣政治的談判籌碼。

馬朝旭在會上指出，應對氣候變化不應該成為地緣政治的談判籌碼，用作攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。中美在應對氣候變化問題上，肩負着重要的使命，中方願同美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變化合作，為發展健康穩定的中美關係發揮積極作用。

馬朝旭又聲稱中國「沒有興趣打甚麼『氣候牌』」，氣候變化是人類面臨的共同挑戰，關係着人類的前途和未來，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。

至於早前與美國氣候特使克里見面的中國氣候變化事務特使解振華則表示，行動重於空談。中美都將致力強化各自國內應對氣候變化的行動，持續開展對話合作，為全球氣候治理的進程作出應有的貢獻。

解振華又指，他於本月15、16日在上海與克里會談時，曾就中美氣候對話合作、兩國氣候目標和行動、領導人氣候峯會，以及聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP-26）等問題，進行「坦誠、友好、深入、建設性」的溝通，並回顧兩國對《巴黎協定》制定、簽署、生效作出的歷史性貢獻，決定重啟中美在氣候領域的對話，強化各自行動，在多邊框架下開展合作，不排除建立氣候變化的聯合工作組。

路透社／澎湃新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）