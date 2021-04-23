美國總統拜登早前於美日峯會重申《美日安保條約》，涵蓋有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）。有日媒報道，美軍曾於2月罕有地在釣魚島附近舉行空投訓練，被指凸顯美軍加強介入該地區事務的立場。另外，日本防衞大臣岸信夫表示，「中國正在不顯眼之處步步侵略」，中國外交部反駁指，釣魚台屬中國領土及台灣屬內政，警告日本必有非分之想。

日本富士新聞網（FNN）報道，岸信夫昨晚（22日）在執政黨自民黨議員會議發表演講時表示，中國海警船在釣魚台列嶼活動，以及在東海、南海等地活動日趨頻繁，直言「中國正在不顯眼的地方一步步侵略，最終目的是造成現狀全部改變。（日本）不能接受這樣的情形」。

岸信夫又談及台海局勢，稱「若台灣被赤化，情勢恐會發生嚴重變化」，重申希望和平解決台海問題。

中國外交部發言人趙立堅則反駁，指岸信夫的言論信口開河，極不負責任。他表示，國家主席習近平在博鰲亞洲論壇已表明，中國永不稱霸、不擴張。而釣魚島列嶼是中國固有領土，台灣問題純屬中國內部事務，不容任何國家插手。

趙立堅指，日本有人發表涉台錯誤言行，暴露他們不願看到中國和平統一大業的心理，強調中國必然統一，日方不要有非分之想。他又批評日本至今未誠實正視二戰時的侵略，要求日方反躬自省，立即停止對中國造謠中傷。

另外，日本放送協會（NHK）昨日報道，指日本防衞省官員透露，疑美軍2月17日曾在中國海警船常態化駛入的釣魚島海域，空投某種物資。此前，美軍曾通報日本，打算在上述區域舉行空降士兵訓練，最終才疑似改為向海洋空投物資作為訓練一環，形容美軍在釣魚島近海開展模擬實戰訓練極為罕見。

另外，報道指，在美軍空投訓練同日，解放軍有戰機曾接近釣魚台上空，日本自衞隊派戰機緊急升空，而在周邊航行的中國海軍艦艇也有駛近釣魚台的動作，未知中美間舉動是否有關。

美軍在釣魚台海域開展模擬實戰的訓練極為罕見。日本防衞省官員認為，在美中對立日趨尖銳的情況下，美軍上述舉動凸顯將進一步加強參與該地區事務的立場。

中央社／環球網／NHK / FNN

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