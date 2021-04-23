內地電動車市場爭霸戰仍未分出勝負。已搶佔不少市場份額的美國電動車巨頭Tesla（特斯拉），近日卻因女車主公開企車頂維權而被內地官方輛番「圍剿」之際，上海市委書記李強昨日亦出動，藉視察上海汽車集團（上汽集團）表態支持上汽集團「搶抓新機遇，掌握主動權」。網民則直指，官方「圍剿」Tesla，目的只是為本國車企搶回電動車市場鋪路。

據上海市官微「上海發佈」的消息，李強在上汽集團調研時表示，汽車行業正在發生深刻變革，必須保持危機意識，要持續推進電動化、智能網聯化、共享化、國際化轉型。李強強調，上汽集團要牢牢把握未來發展的戰略主動權，在日益激烈的競爭中確立戰略新優勢。

上汽集團是中國官方四大汽車製造廠商，集團成員包括，乘用車公司、上汽大通、上汽大眾、上汽通用汽車、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽依維柯紅岩、上汽申沃等。該集團近年開始進軍電動車領域。

據了解，Tesla近年在內地的市場份額不斷擴大，由於中美貿易戰的影響，Tesla成為首家在中國獨資建廠的西方車企，並迅速成為中國電動車行業的「龍頭」，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）也多次公開稱讚中國。Tesla電動車在中國成功，不僅令傳統燃油汽車黯然失色，同樣也衝擊理想、小鵬、蔚來、比亞迪等中國電動車新勢力。

不過，自4月19日上海車展以來，因女車主車頂維權事件持續發酵，在不斷有電動車事故被曝光後，Tesla不但聲譽受損，而且也受到官方強力機構的點名批評，先是新華社、人民日報發聲責問，隨後中共政法委、中紀委、中國國家市場監管總局依次下場提出質疑和要求。

一開始表示絕不妥協的Tesla，在本月20日晚發表致歉聲明，稱用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾。昨晚，特斯拉稱已提供維權女車主事故前半小時的完整行車數據。由於女車主被上海警方行政拘留，她的丈夫回應稱，特斯拉公布數據是侵犯個人隱私，要求撤銷數據並道歉。

有觀察人士認為，Tesla目前面對的不僅是聲譽受損的問題，從中國官方機構強勢介入，以及李強對上汽集團「搶抓新機遇，掌握主動權」的要求來看，這家美國電動車企業將面臨更大的挑戰。

多維新聞網

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