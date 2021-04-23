「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一東北虎，再現蹤影！黑龍江密山市一處與俄羅斯接壤的小鎮，今早有居民報警指，當地有老虎入村，盤據於一處廢棄屋子內。相關部門趕到現場時，初步判斷是一隻成年的東北虎。工作人員開車追蹤虎蹤時，冷不防該頭東北虎「轉頭」撲向車輛，還一掌把車門的玻璃窗拍碎，幸工作人員及時駕車逃離現場，未有成虎口下亡魂。另有村民拍得，東北虎撲向村民的短片，場面異常驚險。當地政府大為緊張，即時發出緊急呼籲，提醒當地村民關好門窗，並要求外出的人盡快回家。

據內媒報道，事發於密山市白魚灣鎮，當地有村民發現有一隻大老虎走進村莊，還在一處廢棄的屋子內休息。興凱湖國家級自然保護區管委會和林業部門， 接報後立即趕到現場處理，初步判斷是一隻成年東北虎。

該隻東北虎隨後動身離開村莊，工作人員開車追蹤時，東北虎突然「轉頭」，向着車輛飛撲過去。所幸，工作人員迅速駕車逃離，但車門的玻璃窗已被東北虎一隻掌擊碎。

另有村民拍攝到，該隻東北虎在村徘徊，有村民在遠處本想走避，怎料東北虎急步奔上前，將該名村民撲倒在地後又急急逃去。該名被撲倒的村民被咬傷，隨後自行站起來，可謂僥倖死裏逃生。當局已派車警在白魚灣鎮巡邏，並不斷廣播呼籲鎮上居民，小心注意安全，鎖好門戶以及避免在戶外逗留。

資料顯示，東北虎，又稱西伯利亞虎或阿穆爾虎，舊稱「滿洲虎」、「烏蘇里虎」、「阿爾泰虎」等，分佈於俄羅斯東南部和中國東北等地，是中國國家一級保護動物，內地有嚴格管理法規，不准隨意捕殺，以及禁止製售以老虎為原料的中藥。另外，對於對牛羊被虎捕食的農民，國家也會給予賠償。

2008年，東北虎被美國網站《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。而野生東北虎可活15至17年， 3至5歲已屬成年。

《新京報》/ 漩渦視頻

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