中國「戰狼」外交被指對其他國家越來越具威脅性之際，解放軍仍毫不避忌，近日透過不同渠道對外展示多種先進武器，當中包括昨日在江蘇南京展出的3款最先進的反隱形雷達，該3款雷達均採用頻段反隱形技術，探測精度可媲美常規微波雷達。另外，央視軍事頻道罕有地首度披露，國產最先進武裝直升機「武直-10」機頭顯示屏幕介面的畫面。該屏幕能投射出文字與影像，與肉眼所見的機外景象「配合」，幫助機師鎖定攻擊目標。

據內媒報道，由中國電科、中國雷達行業協會與中國電子聯合主辦的「世界雷達博覽會」，昨日起一連3日在南京國際博覽中心舉行。其間，中國自主研製的3款最先進反隱形雷達，亦公開亮相。

其中，最觸目的是YLC-8E機動式警戒相控陣雷達，該款雷達的模型在會上首度公開。有指，YLC-8E雷達的各部份核心晶片，全由中國自主研發，主要性能指標優於國外同類型雷達。

此外，SLC-7三座標預警雷達，號稱「全能冠軍雷達」，亦在會上曝光。該雷達可用於應付隱形戰機、定翼飛機、直升機、無人機、巡航導彈甚至定位火炮和火箭彈等。

JY-26遠端三座標對空警戒雷達亦受到關注。該款雷達可作為防空網的中遠端預警核心，能偵測隱形目標及鄰近空間的高速高機動目標。

報道指，這3種新型雷達都屬於「頻段反隱形」，探測精度可與常規微波雷達媲美，能協同甚至直接引導防空系統攔截目標。

另外，央視軍事頻道日前報道，解放軍第80集團軍某陸航旅，早前組織跨晝夜飛行訓練。其中，「武直-10」武裝直升機的平視顯示器（簡稱：「平顯」）界面罕見有光。

「平顯」位於座艙前端，高度大致與機師的眼睛成水平，投射的文字和影像調整在目光焦距無限遠的距離上面，機師通過平顯往前方看時，能輕易將外界景像與「平顯」顯示的資料融合一起，同步完成觀察環境和讀取數據。

央視畫面中，亦見「武直-10」還升級了機師二代頭盔的顯示器。根據報道，目前解放軍第75集團軍某旅、新疆軍區某旅都已開始換裝二代頭顯系統，也就是一款配置了大曲面衍射目鏡的新型頭盔。

有指，上一代頭盔只能向機師提供簡單武器瞄準標記或簡單訊息，但二代頭盔不僅能顯示武器瞄準標記，還可顯示飛行訊息及累加合成圖像。機師只需目視攻擊目標就能將其鎖定，引導機炮、導彈和炸彈等發起精準攻擊，大大提升了戰機的對地攻擊能力。

2018年9月27日，中國國家主席習近平視察79集團軍駐地，曾登上武直-10，並佩戴專用頭盔，操控機載武器及觀瞄系統，了解有關武裝情況。

搜狐網/ 多維新聞網

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