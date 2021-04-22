全球半導體供應緊張，加上中美關係緊張，令中國廠商恐慌性囤積晶片。去年中國半導體進口量激增15%，今年3月進口額更創有紀錄以來新高。

成立電路學院解決「卡脖子」

內媒報道指，晶片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部份環節蔓延至全個產業鏈。汽車、手機、筆記本等多個消費領域均陷入晶片荒。由於半導體廠商爭相囤貨，半導體進口量大增，中國海關數據顯示，3月份進口總額破紀錄達到359億美元，共進口589億個半導體單元。而今年第一季度，中國集成電路進口總量達1,556億個，按年增長33.6%，價值936億美元。

報道指，部份華企正以20倍的差價搶購晶片。一些較特殊的「單晶片」（single chip microcontroller）由去年每個8美元，狂飆至50美元。即使不問價搶貨、持續下定單，也無法滿足需求。至於通用的單晶片，也叫價幾元，普遍升幅達8至10倍。華為輪值董事長徐直軍早前表示，華企原來是追求零庫存，現在備貨提前至3個月、半年，甚至更長，「現在每個企業的備貨週期都亂了，正恐慌性備貨」。

為應對晶片受制於人，北京清華大學「集成電路學院」昨日正式成立。學院被被視為培養中國集成電路人才的重要基地。國家主席習近平周一到訪該校時，亦強調各大學要「加快培養緊缺人才」，同時攻克「卡脖子」關鍵核心技術。

《第一財經》