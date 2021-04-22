巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）一間高級酒店前晚（21日）遭恐怖襲擊，造成至少五死。中國駐巴基斯坦大使農融是該酒店住客，爆炸發生時正返回酒店途中，距離爆炸地點僅10分鐘。當地恐怖組織「巴基斯坦塔利班運動（TTP）」承認針對當地安全部隊發動自殺式炸彈襲擊，沒提及中國，但當地有媒體稱爆炸是針對中國。中國外交部汪文斌回應指，中國強烈譴責這宗恐怖襲擊。

爆炸於21日晚上10時30分在奎達塞雷納酒店（Serena Hotel）停車場發生，當地初步調查稱恐怖分子引爆了一輛載有90公斤炸藥、泊在酒店停車場的車輛。爆炸威力強勁，附近數輛汽車隨即起火。爆炸造成5死11傷，其中一人是酒店當值的警務人員，沒有任何酒店住客受傷。

農融正回酒店未受波及

事發時農融正率代表團出訪奎達，有媒體稱恐怖襲擊是「顯然」針對中國駐巴大使，俾路支省內政部長蘭戈夫（Ziaullah Langove）沒有正面回答，稱農融當時不在酒店，未來仍會繼續行程。中國駐巴基斯坦使館代表、農業專員顧文亮向《環球時報》稱，爆炸時一行人正返回酒店，與酒店停車場僅10分鐘車程。

塔利班認襲擊 北京譴責

恐怖組織「巴基斯坦塔利班運動」向路透社承認襲擊，稱他們用汽車炸彈發動襲擊，「自殺式炸彈一如計劃，攻擊當地安全部隊」，該組織聲明並沒有提及中國。巴基斯坦總理伊姆蘭指摘「恐怖襲擊是應受譴責的懦夫行為」，稱國家不會允許此類災禍再次發生。巴基斯坦內政部長則稱印度是幕後黑手，指「巴基斯坦只有鄰國印度一個敵人」，亦稱收到多個地方可能發生恐怖襲擊的情報，但他沒解釋任何有關印度的證據。

中國外交部汪文斌稱，中國強烈譴責這宗恐怖襲擊，至今未接獲中國公民在襲擊中傷亡的報告。

據悉今次發生爆炸的塞雷納酒店，是當地唯一的四星酒店，酒店得到聯合國認可，屬安全酒店，故當中國及其他國家的大使到訪奎達，都會入住該酒店。今次涉事的組織巴基斯坦塔利班運動，與過往常提及的阿富汗塔利班有關聯，但屬兩個獨立組織，目標亦不同。阿富汗塔利班希望在該國執政，巴基斯坦塔利班則希望獨立，今次俾路支省正是他們希望策動獨立的地方。巴基斯坦塔利班近月整合巴基斯坦多個反政府組織，勢力越來越強大，不時修路建學校大打親民牌，加上未來美國在阿富汗撤軍，相信為巴基斯坦政府帶來威脅。

美聯社/路透社