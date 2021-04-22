一名中國大媽在南韓首爾時裝店動粗，一扯二推三掌摑，店員被摑至面頰紅腫，留下掌印。事件更演變至外交風波，涉事大媽居然是比利時駐南韓大使的中國妻子，激發南韓巿民不滿，到比利時駐韓大使館抗議。南韓外交部已約見比利時駐韓大使館，建議積極配合調查。

韓民眾抗議 夫代妻道歉

比利時駐韓大使館昨天在fb專頁發佈新聞稿，比利時駐南韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）代替妻子正式道歉，強調在任何情況下，其妻的所作所為都令人「無法容忍」。使館方面表示，大使在其妻住院當天得悉警方立案，但由於她上周腦中風住院，至今還在治療，目前無法接受調查，「我們希望大使夫人盡快康復，配合警方調查，讓這不光彩的案件告一段落」。據知，涉事的比利時駐南韓大使夫人相雪秋（Xiang Xueqiu），現年63歲，出生於中國，是道教養生操專家，教授太極拳，當年認識被外派到中國的萊斯寇河，兩人相戀結婚。至2018年，相雪秋隨同丈夫外派南韓。

事發本月9日，相雪秋在首爾一間時裝店試穿多件衣服，未有購物便離開，店員懷疑她換上店內服裝而不付款，於是追到大門確認，後來發現她沒有偷竊，立即向對方道歉及返回店內。不料，相雪秋怒氣沖沖折返櫃台理論，扯店員頭髮，之後又推撞及拍打對方後腦，更出手掌摑，其他員工立即報警。

韓聯社／朝鮮日報