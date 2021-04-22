【學者分析】《戰略競爭法案》（下稱法案）羅列的抗華範圍無所不包，法案發起人兼參議院外委會主席梅南德茲曾指出，美國受到空前的挑戰，法案旨在確保美國在未來幾十年有能力與中國競爭。台灣學者認為，「（法案）等於是國會為行政部門擘劃的對抗中國整體戰略」，相較於特朗普政府以美國優先抗擊中國，今次拜登政府則以「中國顛覆國際秩序」作為抗華的基調。

首以「政府」定性台灣

台灣學者宋承恩認為，立法理由宛如對中國威脅的起訴書，在戰略思考方面，法案所規劃的路徑非常具有「拜登特色」，總體目標是維持美國在全球的領導地位、保全美國的政治體系與國力，做法是建構民主同盟、捍衞國際機制為主軸。

宋承恩提到：「法案挑明了講，中國試圖改變國際秩序、修改國際規則……處處不見容於美國的價值。」他指，回想拜登競選時稱「會讓中國遵守國際規則行事」，如今「進化」到直指中國的意圖就是改變國際秩序，「想必是受到就任數月以來與中國的交手的經驗」。惟他強調，美國沒有要擊潰中國的想法，只是旨在維持印太地區權力均勢。

宋特別指出，法案用「政府」來定性台灣（台灣經民主選舉所產生的政府），是美國成文法中的首次，顯示過去自我設限的「非官方」限制，已然不再存在。

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