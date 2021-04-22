因公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，而導致24人被集體判刑的「惡俗維基」案件餘波未了，被指是案件主犯的20歲牛騰宇，一審遭判監14年。牛騰宇的母親接受《蘋果》訪問時表示，牛騰宇的二審，將在周五（23日）上午10時半於茂名市茂南區法院第一審判庭舉行，她表示法院將秘密宣判案件，「這很矛盾，連家長和律師都不讓去，宣判時也不讓孩子到庭，對着牆宣讀」；她再次重申這是冤案，強調只要一息尚存，絕對會維權到底。

牛騰宇代理律師之一、北京人權律師包龍軍質疑法庭宣判太過草率，因為牛騰宇一案有眾多疑點，並慨嘆牛騰宇是個很聰明的孩子，確實是一個電腦方面的天才，「我真不希望這樣的一個孩子、這樣的一個天才隕落。」

牛騰宇的母親表示，她於周二（20日）下午接到律師的電話，說牛騰宇一案二審的宣判會在茂名市茂南區法院第一審判庭舉行，時間是周五（23日）上午10時半，「我就感覺到特別的震驚，因為按照法律程序，要宣判的話起碼要通知，但他們（當局）不告訴我，不讓我知道，也不讓家屬到庭。而且這個案子太冤了，我沒想到二審還不糾正錯誤，包括我家孩子在內的24個孩子，全部都是替罪羊。（當局）明明已經知道，因為在海外已經有人站出來說這個是『我們幹的』，與惡俗維基的人沒有任何關係，也都已經承認了，（但）他們（當局）還不糾正錯誤，而是採取一些威脅家長、威脅律師，然後不讓我們做代理，採取這種『下三濫』的手段，一直在阻撓大家知道真相，不去糾正。」

茂名當局做法猶如抹黑習近平

牛母續稱：「我覺得這是一個嚴重的欺壓人權、踐踏法律（的做法）。我個人認為上層可能是不知道的，他們（基層官員）一直在掩蓋這個錯誤，這樣的結果只能造成，對習主席來說是一種『高級黑』（網絡用語，指靈活運用高深的語言技巧，以深入淺出，卻一針見血的方式進行抹黑）。這樣越做的話，習主席他本人提出來說『以法治國』，你們（基層官員）卻在玩弄着法律，這不就和習主席的話互相違背了嗎？」

她表示，案件發生至今她未曾與兒子見過面，亦無法寫信聯絡：「我就特別的擔心，因為我現在身體狀況特別差，這個冤案也造成我的父母去世，然後我自己也因為這個案子被騙了許多的錢；因為自己病了，也不能出去賺錢，現在就是看病也看不起了。這個案子真的把我搞得傾家蕩產、家破人亡了。」她又透露，根據律師轉述，牛騰宇現時的身體狀況比之前要好一些，只是手指還是不能動，「我還是擔心他（牛騰宇）受不了，因為實在太冤了，孩子正處於青春年華，人生最好的年華要在監獄裏面渡過這個黑暗漫長的時光，我和孩子都很難吞下這口氣。」

牛母強調，只要她一息尚存，絕對會維權到底：「我一定要把真相讓所有人知道！對一些年輕人，尤其是學齡時期的來說，這個案子就是全球的一個大笑話，這些孩子到底犯了甚麼錯？甚麼都沒有犯！他們互相之間就不認識，也不營利，就怎麼算『惡勢力集團』呢？簡直是匪夷所思，根本不合乎邏輯。」

牛騰宇案疑點眾多

包龍軍質疑法庭宣判太過草率，因為牛騰宇一案疑點眾多。他指出，首先是有涉嫌酷刑逼供的行為，假如一審的結果因此而不獲認定的話，「一審對案件事實的認定就存在錯誤和偏差。而如果存在酷刑逼供，所有的證據材料都應該被依法排除」。

他又表示，二審的法官張書銘曾參與一審判決，而根據法例，審判人員如果參與一審，就應該在下個程序中進行迴避，「但我們的迴避申請到現在都沒有任何答覆」。

另外，案件至今共有70多個卷宗（偵察卷），但律師只得到約40卷，且尚有69張光碟、4個外置硬碟等資料未予提供，「我們一直要求全部閱卷，但為甚麼你們（法庭）到現在還沒有把卷宗全部給我們呢？你們如此玩弄法律，這樣對待一個孩子（牛騰宇），是會被釘上歷史的恥辱柱。」

包龍軍又說，法庭非常大可能會維持原判，監禁牛騰宇14年，「我也不敢抱案件會發回重審的這種希望」，並指周五宣判過後基本上再無法上訴。他續稱，他與妻子王宇同屬被打壓的律師，現時兩人均沒有律師證，只能以親友身份為牛騰宇辯護；兩夫婦又曾向法院提交要求閱卷和會見的申請，「他們（法庭）同意我們閱卷，但只能看，不能複製、拍照，所以閱卷是很辛苦的，而會見的申請他們根本不理會」。

他亦慨嘆：「牛騰宇是個很聰明的孩子，確實是一個電腦方面的天才，年紀也才20多歲，如果被判14年的話，這輩子就毀了，他實在是個非常優秀的孩子，我真不希望這樣的一個孩子、這樣的一個天才隕落。」

「惡俗維基」案共24人被捕

「惡俗維基」案肇因於習明澤和習近平姐夫鄧家貴的個人資料，被海外網站「紅岸基金會」和「支那維基」公開，廣東茂名公安被指未能處理海外曝光者，轉對分享上述兩網站鏈接的內地網站「惡俗維基」的人員落手，共有24人被捕。

家屬指控這是廣東茂名市公安構陷炮製的冤案，在無法拘捕境外網站「支那維基」主理人的情況下，不惜移花接木要「惡俗維基」頂替，還屈打成招逼「惡俗維基」的技術支援者牛騰宇承認是「主犯」，控以「尋釁滋事」、「侵犯公民個人信息」、「非法經營」三項罪名被判囚14年，罰款13萬元人民幣（約15萬港元）。

自由亞洲電台早前聯絡到旅居日本、創辦「惡俗維基」和「支納維基」的肖彥銳，肖彥銳懷疑牛騰宇遭報復是與他到香港圍觀「反送中」遊行有關，呼籲中共當局勿以法律手段對年輕人進行政治報復，並強調最先發佈習明澤個人資料的網站並非「惡俗維基」。

《蘋果》記者

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