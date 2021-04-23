被外界形容為「敢言企業家」的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午及其妻劉會茹等人，去年11月因涉嫌觸犯尋釁滋事等罪名，被河北警方帶走調查。大午集團更遭政府派出29個工作組「共管」。孫大午被批捕，網民紛紛留言，批評指控「可笑」，當局的行動是「欲加之罪何患無辭」。

大午集團法務總監楊斌昨日在微博上透露，當局已向被羈押逾5個月的孫大午及6名集團高層發出逮捕通知書，其中孫大午被控的罪名包括：非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法佔用農用地罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、妨害公務罪。通知書披露，孫大午現被羈押高碑店看守所。

楊斌在微博帖文寫道：「沒有涉黑，也沒有傳說中的境外敵對勢力。當然，這只是批捕的罪名。種種迹象表明，偵查機關在加快辦案節奏。」

2003年4月，敢言的孫大午曾發表《悼念李慎之》等文章，被控嚴重損害國家機關形象遭整治。同年5月他被控向3,000多戶農民發放貸款逾1.8億元人民幣，被當局以非法集資罪名收押。即使早年曾因言而被入罪，但孫大午並未改變其敢言性格。2015年，孫再撰文公開支持維權律師，「律師這種前赴後繼的壯舉讓人揪心，讓人絕望，也會讓人們發出求救聲，畢竟社會還有良知的體現。但是面對恐怖的時候，咱們這些平民百姓又能怎樣？驚懼地睜開眼睛，冒叫一聲，這不僅是動物的本能，也是現代人殘存的良知，更是人類追求生存的底線——免除恐懼的自由！2003年事件人們就猜測我是因言獲罪，我希望我說出的這些心裏話，不要再給我帶來麻煩，也不要再給大午集團帶來麻煩。如果因為我說了以上的話一定要懲罰，就懲罰我一個人好了，處罰我個人不算恐怖！」

去年10月，孫大午再發表微博稱，「有人說，甚麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裏死見人」。孫大午又在微博上還發佈多條內容，其中轉發一篇名為《大午集團提倡——比起讚美，管理者更需要批評！》的文章。文章內容是其擔任講師的大午公司經營管理系列線上課堂，孫大午主講的內容是「企業反腐—大午集團的反腐實踐」。

網民意見：

傲梅醉似人：//@法律人楊斌:罪名是非常典型的涉黑罪名，有了這些罪名之後，最後再戴頂黑帽子很容易。

城市搵豬 ： 非常可悲中國司法 司法獨立有多重要想想就知道了 在中國 每個人都可以被判有罪

十年一夢518：可笑

大愛緣-李慶亮：欲加之罪何患無辭

新浪微博／《蘋果》資料室

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