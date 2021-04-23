內地五一長假將至，估計將有2億人次出遊，遊客到景區玩各種機動遊戲時，須考慮安全免生意外。有穿上古裝的女遊客近日在江西吊「威也」，在空中扮飛仙時一度半天吊，然後來回擺盪連環撞向數米外的鐵塔，導致頭穿腳傷，最終，頭部縫了40多針，有毀容之虞。景區回應指，雙方已初步達成賠償協議，稱事故因事主與另一遊客中途拖手造成。

傷者王女士於本月17日，與朋友到江西南昌銅源峽景區遊玩，在玩「銅源飛仙」吊「威也」機動遊戲時發生意外。她表示，在「飛」到近終點時，「威也」像纏住而停止，自己一度半天吊，數分鐘後突然撞上旁邊的鐵塔而受傷。

王女士在19日於南昌大學第一附屬醫院接受「清創縫合術」，頭部縫了超過40針。

銅源峽景區負責人易飛表示，事故原因是王女士期間與另一遊客拖手，致「威也」纏繞，工作人員遂停止設備運作，先把王女士朋友放下，其間鋼絲設備彈開，出現王女士來回12米擺動和撞擊的情況。

易飛指，已為王女士支付治療費，並與其家人就賠償達成初步協議。涉事設備亦已暫停開放。

據指，「銅源飛仙」於去年10月建成，今年2月曾因故障導致一名13歲兒童骨折受傷。至於遊戲設備是否已獲當局許可，易飛稱不用許可，因「這個就是經常拍戲（用）的，沒有相關行業標準」。

南昌市新建區市場監管局特種設備科周健表示，相關「威也」設施如作演藝或組織活動，可不用申請許可，但不准對外營業，局方將調查事件。

新京報／北京時間

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