總部位於紐約，以推動言論自由為宗旨的非政府組織美國筆會（PEN American）發表報告，指全球去年最少有273名作家、學者和公共知識分子因言獲罪，中國最多達81人，佔約3成。而因言在華被囚者當中，超過一半涉及新疆、西藏、內蒙和香港，而壹傳媒創辦人黎智英、前中大教授陳健民和已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒等也列為其中。

美國筆會周五（23日）發表「2020年度全球寫作自由度報告」，指文字獄仍是專制國家壓制異見的主要手段。關押最多作家、公共知識分子的頭三位分別是中國（81人），沙地阿拉伯（32人）和土耳其（25人），佔全球被關押人數273人的一半。

報告指，香港有3人因言論被囚，即黎智英、陳健民和黃之鋒，雖較2019年的6人少，但報告認為，這反映實施「港版國安法」後，對言論自由帶來寒蟬效應。

報告特別提出，北京利用疫情爆發在香港推出「港版國安法」，從根本上剝奪750萬香港人在「一國兩制」下，應享有的公民和政治權利。另外，港府今年以「港版國安法」逮捕約50名民主領袖，並未包含在今次統計範圍內。

報告指出，2020年全球的言論自由度繼續下降，很多政府以疫情為由，對言論自由實施空前限制。部份威權國家和比較脆弱的民主國家通過法律來限制訊息。

美國筆會言論自由項目主管卡勒卡（Karin Deutsch Karlekar）在報告發佈會上表示，上述情況在中國尤為突出。

她指，中國囚禁了81名作家、學者等，遠比其他國家多，「這主要是因為當局逮捕那些對政府應對疫情、其他政策以及有關新疆監禁訊息提出批評的作家和評論人士。」

報告指，中國的例子包括疫情吹哨人李文亮醫生因警告要注意新的肺炎病毒被捕、多名公民記者，包括張展、陳秋實、方斌和李澤華等也因報道疫情被捕。

河北網民張文芳因為在微博上以「瑪麗蓮夢六」為筆名，發表一系列關於武漢方艙醫院的文章，遭控以「尋釁滋事罪」判囚六個月。另外，前清華大學法學院教授許章潤因批評政府疫情應對措施被軟禁，遭當局「被嫖娼」，再被清華大學以「道德敗壞」為由革除教職。

報告又指，中國2020年的被囚作家人數，由2019年的73人，升至81人，其中新疆、西藏佔39人。

新疆方面，有維吾爾著名作家、《新疆文化》雜誌總編庫爾班·馬木提，他在2017年赴美探親後幾個月失蹤，其家人事後輾轉獲知馬木提被拘留在新疆再教育營。馬木提的兒子在發佈會上表示，北京的目的是令父親和其他公共知識分子，不能再記錄維吾爾人的文化。卡勒卡表示，這種針對少數民族的鎮壓，不僅在中國，在全球都有上升趨勢。

報告指出，在亞太地區政府對作家和公共知識分子的打壓，尤其嚴重。目前被囚禁的作家，有近一半即121人被囚禁在亞太國家。中國之外，還有越南（11人），印度（9人）和緬甸（8人）。

美國筆會／美國之音

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