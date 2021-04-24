美國電動車品牌Tesla（特斯拉）近日在內地經常被針對，繼早前有女車主公開企車頂維權而被內地官方連番「圍剿」後，網上又流傳廣東廣州天河區禁止Tesla汽車駛入高速公路，並安排交通警察在現場攔截。不過廣州市交警隊工作人員事後回應稱，有關措施只是臨時的交通管制，強調未有針對特定的品牌。事件引起網民熱議，有留言表示「不管是不是真的，既然國家有意要整頓，那不如直接封廠算了，沒必要為難老百姓」。

事發於周五（23日），網上片段顯示當日有至少6部Tesla汽車被警方截停，有部分Tesla車主更聲稱他們被禁止駛入高速公路。不過從其他照片所見，現場亦有大貨車被攔截，有網民指「可能只是剛好在特定時段內拍到了幾輛特斯拉『同場』」。

事後來內媒向廣州市交警隊查詢，工作人員回應稱未有制訂相關規定，「我們小隊沒有這種政策，應該是交通管制，因為今天有路線是有管制的，全天下來都有，每個隧都有自己具體的方案，但不是說針對某個品牌。 」廣州市委宣傳部亦表示，有關消息屬謠言。

事件引起網民熱議，有留言表示「停下來看看剎車有沒有問題吧？畢竟是高速公路」、「不管是不是真的，既然國家有意要整頓，那不如直接封廠算了，沒必要為難老百姓」、「笑死了，每天換花樣抹黑一個品牌，有這精力不能好好研究技術嗎？」。

新浪微博／澎湃新聞

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