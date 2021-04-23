上海勝瑞電子廠發生嚴重火災，大火延燒17小時至昨日清晨6時許終於受控制，事故至少造成八人死亡，其中兩人為消防人員。勝瑞電子主要生產電子產品配件，是美國蘋果公司在內地主要代工廠之一立訊精密旗下孫公司。目前工廠生產線全部停工。當局正調查起火原因。

勝瑞電子曾違安全規定

事發在前日下午1時30分，位於上海金山區的勝瑞電子廠房突然失火，市應急聯動中心接報後，立即調派消防員到場。從網上片段可見，現場升起大量黑煙，有建築物被大火吞噬，排氣管道被燒到斷開。據救援指揮人員指出，因為現場情況非常複雜，加上火場面積較大，增加救援工作的難度，需要通過在外圍把火勢控制住。至昨日清晨6時許，火勢終被控制，但現場仍然有大量濃煙冒出，在距離事故廠房一公里外，仍能聞到刺鼻的氣味，而現場救援車輛亦超過三十輛。

這次大火導致八人失蹤，其中六人為廠房工作人員，另外兩人為前赴救火的消防員。經過消防員搜救後，八人均已被找到，經現場醫護人員確認，已無生命迹象；其中兩名消防救援人員是於搜救被困人員過程中犧牲。

據天眼查顯示，勝瑞電子於2016年6月曾因違反安全管理規定，被金山區安全生產管理局作出行政處罰，要求公司應遵守相關安全生產規定。立訊精密是在今年2月透過其控股公司日鎧電腦入股勝瑞電子，成為最大股東。不料接手後，勝瑞電子前日就發生嚴重大火。

中新經緯/上游新聞